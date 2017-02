Zollfahnder finden Kokain im Wert von 700. 000 Euro

Nordhorn - Zollfahnder haben bei einer Kontrolle auf einem Rastplatz der Autobahn 30 bei Nordhorn fast zehn Kilogramm Kokain im Wert von 700.000 Euro sichergestellt. Bei der Überprüfung am Montag gab der 34 Jahre alte Fahrer des Autos an, auf der Rückfahrt von einem Besuch in Belgien zu sein.

Waffen, Drogen und Bargeld wollte er auf Nachfrage nicht bei sich haben. Er sei allerdings nervös gewesen, teilte der Zoll am Dienstag mit. Wegen seines Verhaltens hätten die Beamten dann den Wagen durchsucht und in einem Hohlraum mehrere Pakete mit Drogen gefunden. Gegen den 34-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen. dpa

Rubriklistenbild: © dpa