51000 Euro, Marihuana und Ecstasy sichergestellt: Zoll überprüft 19-Jährigen im Bus

51000 Euro in großen Scheinen: Einen riesigen Fund haben Zöllner in Niedersachsen verzeichnet. Zuvor wurde ein 19-Jähriger in einem Bus auf Drogenschmuggel kontrolliert.

Emden/Leer – Da staunten die Beamten vermutlich nicht schlecht: Zöllner kontrollierten in Niedersachsen in einem Direktbus aus den Niederlanden einen 19-Jährigen. In einer Umhängetasche fanden sie 51000 Euro, Marihuana und Ecstasy. Die Herkunft des Geldes ist unbekannt.

19-Jähriger aus Varel im Bus kontrolliert: 51000 Euro, Marihuana und Ecstasy sichergestellt

Wie das Hauptzollamt Oldenburg mitteilt, wollte der junge Mann am Sonntag, 12. Februar, mittels eines Direktbusses aus den Niederlanden einreisen. Beamte kontrollierten ihn an dem Busbahnhof Leer. „Der aus dem Raum Varel stammende Mann gestand sofort ein, wenige Gramm Marihuana aus den Niederlanden mitgebracht zu haben. Unser vor Ort eingesetzter Zoll-Spürhund zeigte am Gepäck des jungen Mannes an“, erklärt Frank Mauritz, Pressesprecher des Hauptzollamts Oldenburg, zur Kontrolle.

+ 51000 Euro konnten Zollbeamte an einem Busbahnhof in Leer sicherstellen. Das Geld stammt von einem 19-Jährigen, der aus den Niederlanden einreiste. © Hauptzollamt Oldenburg

Im Reisegepäck hätten die Beamten schnell vier Gramm Marihuana und vier Gramm Ecstasy-Tabletten gefunden. Auch wenn es sich bei dem Fund um kleinere Mengen gehandelt hätte, sei umgehend ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet worden. „Die nun folgende körperliche Untersuchung an dem Mann ließ jedoch einen weiteren Aufgriff in anderer Größenordnung folgen“, so Mauritz weiter.

51000 Euro in großen Banknoten: Geld sollte von einem gescheiterten Autokauf stammen

Denn der große Fang folgte erst noch: Unter der Jacke versteckt in einer Umhängetasche fanden die Zöllner mehr als 51000 Euro in 500- und 100-Euro-Banknoten. Auf die Herkunft des Geldes angesprochen, habe sich der 19-Jähriger in Widersprüche verstrickt. Das Geld sollte von einem missglückten Autokauf in den Niederlanden stammen. Den Verkäufer des Fahrzeugs konnte der Mann aber nicht nennen.

Wie viel Geld darf ich bei einer EU-Reise mitnehmen? Bei der Einreise nach Deutschland aus einem EU-Mitgliedsstaat und bei der Ausreise aus Deutschland in einen Mitgliedstaat der EU müssen mitgeführte Barmittel und gleichgestellte Zahlungsmittel im Gesamtwert von 10000 Euro dem Zoll angezeigt werden. Andernfalls droht ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, das mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu einer Million Euro geahndet werden kann.

„Am Wahrheitsgehalt dieser Aussagen zweifelnd, bewerteten die Zöllner Herkunft und Verwendungszweck des Geldes als unbestimmt“, heißt es in der Mitteilung weiter. Zur Klärung der offenen Fragen wird jetzt ein Clearingverfahren eingeleitet. Das Bargeld wird dementsprechend bis zum Abschluss des Verfahrens sichergestellt.

