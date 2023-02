Zöllner entdecken mehr als zehn Kilo Ketamin – in Waschmittelpaketen versteckt

Von: Anika Zuschke

Teilen

Mehr als zehn Kilo Ketamin wurden in Waschmittelpaketen versteckt. © Hauptzollamt Osnabrück

Zöllner haben am Montagnachmittag in einem Zug am Bahnhof in Bad Bentheim über 10 Kilogramm Ketamin beschlagnahmt. Der Reisende wollte nach Berlin.

Osnabrück – Osnabrücker Zöllner haben bei einer Kontrolle eines IC-Zuges am Bahnhof in Bad Bentheim bei einem 29-Jährigen 10.230 Gramm der Partydroge Ketamin im Wert von rund 400.000 Euro entdeckt. Der Mann war am Montag, 20. Februar 2023, in Hilversum in einen aus Amsterdam kommenden Zug eingestiegen und wollte nach Berlin, wie das Hauptzollamt Osnabrück am Dienstag mitteilte.

Ketamin im Wert von 400.000 Euro beschlagnahmt – Handel mit der Partydroge ist strafbar

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus Ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Bei der Kontrolle fanden die Ermittler einen blauen Kunststoffbeutel mit Waschmittelpaketen, in denen das auch als Narkosemittel verwendete Ketamin versteckt war. Ketamin fällt Angaben des Hauptzollamtes zufolge als gelisteter psychotroper Stoff unter das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NPSG). Damit sei insbesondere der Handel mit Ketamin strafbar. Das Narkosemittel wurde beschlagnahmt und die Zöllner leiteten ein Strafverfahren ein.

In Bremen haben Spezialkräfte der Polizei erst kürzlich eine Drogendealer-Wohnung gestürmt und zwei Männer festgenommen. (Mit Material der dpa)