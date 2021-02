Mikrozensus in Niedersachsen: Gilt die Auskunftspflicht für alle?

In Niedersachsen sollen in diesem Jahr 38.000 Haushalte befragt werden, um gesellschaftliche Veränderungen und Entwicklungen abzubilden. Seit über 60 Jahren liefert der Mikrozensus Daten zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung. Jährlich wird ein Prozent der Bevölkerung zu zahlreichen Themen befragt.

Hannover - In Niedersachsen werden im Laufe des Jahres knapp 38.000 zufällig ausgewählte Haushalte für den Mikrozensus, eine kleine Bevölkerungszählung, 2021 befragt. Das betreffe rund 76.000 Menschen, teilte das Landesamt für Statistik am Mittwoch in Hannover mit.

Mikrozensus in Niedersachsen 20121

Diese sollten gewissermaßen stellvertretend für das Land Auskunft zu Lebensbedingungen, Beruf, Ausbildung oder zur Kinderbetreuung und Wohnsituation geben. Die ausgewählten Haushalte sollten binnen fünf aufeinanderfolgenden Jahren maximal viermal befragt werden - die mehrfache Befragung erlaube es, Entwicklungen in den Haushalten und Veränderungen in der Gesellschaft festzustellen.

Daten in Corona-Krise besonders wichtig: Auswirkungen zur Eindämmung der Pandemie

Der Mikrozensus liefere Daten zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Haushalte, teilte das Landesamt mit. Diese Daten seien in der Corona-Krise zusätzlich wichtig - so ließen sich die Auswirkungen der Versuche zur Eindämmung der Pandemie abbilden. Dies betreffe etwa die Kinderbetreuung oder die Erwerbstätigkeit.

Auch in diesem Jahr werde ein Teil der Haushalte zu Einkommens- und Lebensbedingungen befragt. Dieser Teil der Befragung sei die zentrale Datenquelle zur Erfassung ungleicher Lebensverhältnisse innerhalb der EU. Die Daten fließen aber auch in den Armutsbericht der Bundesregierung ein.

+ Ein zweijähriges Kind spielt im Wohnzimmer, während seine Mutter zu Hause im Homeoffice an einem Laptop arbeitet. Für viele Familien ist das ein seit Wochen andauernder belastender Alltag. © dpa

Die Befragungen ergaben beispielsweise, dass in den vergangenen 15 Jahren die Zahl der Alleinlebenden in Niedersachsen um 21 Prozent gestiegen ist. 2019 lebte demnach jeder Fünfte allein in einem Haushalt. Auch ging fast jeder dritte abhängig Erwerbstätige (31 Prozent) einer Teilzeitbeschäftigung nach.

Während die Haushalte in vielen Gemeinden in der Vergangenheit überwiegend persönlich befragt wurden, soll in der Pandemie ein Großteil der Haushalte direkt angeschrieben werden. In einigen Teilen des Landes, vor allem in und um Hannover, will das Landesamt aber nach wie vor ausgewählte Erhebungsbeauftragte einsetzen. Am vereinbarten Termin soll die Befragung derzeit telefonisch erfolgen.

Was ist der Mikrozensus?

Der Mikrozensus stellt Daten zur Struktur sowie zur wirtschaft­lichen und sozialen Lage der Bevölkerung bereit. Mit Informationen zu Familie und Lebens­partnerschaft, Haushalten, Arbeitsmarkt und Erwerbstätigkeit, Beruf, Ausbildung und Migration hat sich der Mikrozensus zu einer wichtigen Datenquelle entwickelt. Genutzt werden die Statistiken von Verantwort­lichen aus Parlamenten und Verwaltung, von der Wissenschaft, den Medien wie auch der breiten Öffentlichkeit. Alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) sind gesetzlich dazu verpflichtet, bestimmte Informationen einheitlich zu erheben. Dadurch sind Ergebnisse international vergleichbar.

Wie werden die Befragten ausgewählt?

Beim Mikrozensus werden nicht direkt die Personen ausgewählt, die befragt werden, sondern die Gebäude, in denen die Personen wohnen. Dazu wird das Bundesgebiet in Flächen mit etwa gleich vielen Wohnungen (6 bis 12 Wohnungen) eingeteilt. Von diesen Flächen (Auswahlbezirke) werden nach einem mathematisch-statistischen Zufallsverfahren rund ein Prozent ausgewählt. So wird gewährleistet, dass jede dieser Flächen die gleiche Wahrscheinlichkeit hat, für die Befragung ausgewählt zu werden. Durch dieses Vorgehen ist es möglich, dass benachbarte Haushalte, die im selben „Auswahlbezirk“ wohnen, für den Mikrozensus ausgewählt werden. Alle ausgewählten Wohnungen oder Gemeinschaftsunterkünfte werden innerhalb von fünf aufeinanderfolgenden Kalenderjahren bis zu viermal in die Erhebung einbezogen.

Gilt die Auskunftspflicht für alle?

Ja, für alle Mitglieder eines ausgewählten Haushaltes muss Auskunft gegeben werden. Die Auskunftspflicht gilt für Volljährige sowie Minderjährige, die einen eigenen Haushalt führen. Sie sind auch für minderjährige Haushaltsmitglieder sowie volljährige Haushaltsmitglieder, die wegen einer Krankheit oder Behinderung nicht selbst Auskunft geben können, auskunftspflichtig. In Gemeinschaftsunterkünften ist die Leitung der Einrichtung auskunftspflichtig. Von der Auskunftspflicht kann niemand befreit werden, auch nicht alters- oder krankheitsbedingt.

Wie unterscheiden sich Mikrozensus und Zensus?

Der Mikrozensus („kleine Bevölkerungszählung“) findet jährlich über das gesamte Kalenderjahr verteilt statt. Der Zensus („große Bevölkerungszählung“) wird nur in großen Zeitabständen von derzeit zehn Jahren zu einem Stichtag durchgeführt. Nach dem letzten Zensus im Jahre 2011 sollte der nächste im Jahre 2021 durchgeführt. Er wurde jedoch aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben.

Wann werden die Ergebnisse des Mikrozensus veröffentlicht?

Die ersten Ergebnisse des Mikrozensus eines Berichtsjahres werden in der Regel im Juni oder Juli des Folgejahres veröffentlicht. Ab dem Mikrozensus 2021 werden erste Ergebnisse voraussichtlich im ersten Quartal des Folgejahres veröffentlicht.

