Zehnjähriger wird zum Helden: Unfall verhindert

Einen Führerschein besitzt er nicht, aber vermutlich hat er einen schweren Unfall verhindert: Ein zehnjähriger Junge wurde in Hannover zum Helden.

Hannover – Er hat geistesgegenwärtig vom Beifahrersitz aus das Lenkrad ergriffen, als sein Großonkel am Steuer des Wagens das Bewusstsein verlor. Die Rede ist von einem zehnjährigen Jungen, der am Dienstag, 8. November 2022, mit seinem Verwandten auf dem Messeschnellweg in Hannover unterwegs war, als der 66-Jährige die Kontrolle über sein Auto verlor, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Mann hatte krankheitsbedingt das Bewusstsein verloren. Der Junge erkannte die gefährliche Lage, weil der Wagen unkontrolliert auf bis zu Tempo 150 beschleunigte. Er übernahm das Steuer.

Zwar konnte der Zehnjährige das Auto auf der Straße halten, fuhr aber angesichts der unkontrollierten Beschleunigung über beide Fahrspuren und den Seitenstreifen. Schließlich konnte er das Auto in eine Ausfahrt lenken. Ein 44 Jahre alter Lastwagenfahrer bemerkte die auffällige Fahrweise, musste selbst stark bremsen und fuhr dann mit seiner Sattelzugmaschine neben dem Wagen des Jungen, damit dieser nicht wieder auf die Straße geriet.

In der Ausfahrt umfuhr der Junge Leitpfosten und einen Betonsockel, dann blieb das Auto an einer Böschung stehen. Der 44-Jährige befreite zusammen mit anderen das Kind und seinen Großonkel. Der 66-Jährige kam ins Krankenhaus, Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge nicht mehr. Polizeibeamte übergaben den leichtverletzten Jungen seiner Mutter. Medizinisch behandelt werden musste er nicht. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 66-Jährigen ein.

