Zehn Jahre Jugendstrafe: 15-Jähriger nach Mord an Teenager verurteilt

+ © Julian Stratenschulte/DPA Der angeklagte 15-jährige zeigt Medienvertreter seinen Mittelfinger. © Julian Stratenschulte/DPA

Nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen in Wunstorf wurde der Täter zu zehn Jahren Jugendstrafe verurteilt. Die Hintergründe der Tat bleiben jedoch teilweise im Dunkeln.

Hannover – Ein Jugendlicher im Alter von 15 Jahren wurde für den Mord an einem 14-Jährigen in Wunstorf nahe Hannover zu einer zehnjährigen Jugendstrafe verurteilt. Das Urteil sieht vor, dass die Strafe in einer sozialtherapeutischen Anlage verbüßt wird, wie das Landgericht Hannover am Montag bekannt gab.

Urteil im Mordprozess: 15-Jähriger muss nach tödlicher Gewalttat in Therapie

+ Mitarbeiter der Spurensicherung der Polizei stehen an einem Leichenwagen, der auf einer Wiese in Wunstorf parkt. (Archivbild) © Moritz Frankenberg/DPA

Der Prozess um den Mord fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Einzelheiten zur Begründung des Urteils wurden nicht veröffentlicht. Der brutale Tod des Teenagers hatte Ende Januar landesweit Bestürzung ausgelöst. Die beiden damals 14-Jährigen hatten sich Ende Januar zum Spielen verabredet, doch nur einer kehrte nach Hause zurück. Der Vater des anderen Jungen meldete seinen Sohn als vermisst.

Zehn Jahre Jugendstrafe: 15-Jähriger wegen Mordes verurteilt

Im Zuge der Suchaktion soll der andere Achtklässler der Polizei gestanden haben, seinen Spielgefährten getötet und versteckt zu haben. Die Leiche des Jungen wurde letztendlich auf dem verwilderten Gelände einer ehemaligen Gärtnerei entdeckt. Laut früheren Aussagen der Staatsanwaltschaft war das Opfer gefesselt und mit Steinen zu Tode geprügelt worden. Eine Autopsie bestätigte stumpfe Gewalt als Todesursache.

Es könnte einen Komplizen gegeben haben: „Es gibt Anzeichen dafür, dass möglicherweise ein weiterer Jugendlicher bei der Tat anwesend oder beteiligt gewesen sein könnte“, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur äußerte sich der Angeklagte im Prozess über einen möglichen Mitbeteiligten. Die Untersuchungen sind noch im Gange.