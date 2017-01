Zahl der Internet-Nutzer steigt: Frauen ab 65 Jahren senken den Schnitt

Hannover - Der Anteil der Internet-Nutzer in Niedersachsen steigt weiter. 2016 nutzten rund 90 Prozent der Bevölkerung ab zehn Jahren das Netz mehr oder weniger regelmäßig, berichtete das Landesamt für Statistik am Montag in Hannover.

Den Schnitt senkt vor allem die weibliche Bevölkerung ab 65: In dieser Altersgruppe surfen zwar 74 Prozent der Männer, aber nur 55 Prozent der Frauen.

Auch sonst liegt die männliche Bevölkerung bei der Internet-Nutzung mit 94 Prozent vorn, dagegen nutzen nur 87 Prozent der Frauen und Mädchen das Netz. Wie schon in den Vorjahren war Mailen mit 91 Prozent die am häufigsten verbreitete Nutzungsart. Es folgte Shoppen im Netz und die Information über Waren und Dienstleistungen (89 Prozent).

Die Ergebnisse basieren auf einer jährlich im Frühjahr in der ganzen EU durchgeführten Befragung, an der in Deutschland 12.000 Haushalte teilnehmen, darunter rund 1.100 in Niedersachsen.

