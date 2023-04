Zahl der Verkehrstoten in Niedersachsen 2022 gestiegen

Von: Fabian Raddatz

Bei Verkehrsunfällen sind im vergangenen Jahr in Niedersachsen mehr Menschen gestorben als ein Jahr zuvor. Das gab nun das Innnenministerium bekannt.

Hannover – Mehr Tote bei Verkehrsunfällen: In Niedersachsen ist die Zahl der im Verkehr getöteten Menschen im Jahr 2022 gestiegen. Mit 370 Menschen starben 18 mehr als noch 2021, wie aus der am Montag vom Innenministerium vorgelegten Verkehrsunfallstatistik hervorgeht.

Insgesamt 370 Menschen sind im vergangenen Jahr bei Verkehrsunfällen in Niedersachsen nach Angaben des Innenministeriums umgekommen. © Feuerwehr

Damit weist die Zahl der Verkehrstoten wie bereits 2020 den zweitniedrigsten Stand seit Beginn der Statistik vor mehr als 60 Jahren aus. 2022 starben laut Ministerium 13 Kinder bei Verkehrsunfällen und somit acht mehr als 2021.

Wie die Zahl der Verkehrstoten ist auch die Zahl der Schwerverletzten gestiegen. 2022 gab es demnach 5608 Schwerverletzte – rund 400 mehr als noch ein Jahr zuvor. Darüber hinaus stieg die Zahl der Leichtverletzten von 30.141 in 2021 auf 34.160 im vergangenen Jahr. Insgesamt kam es im vergangenen Jahr zu knapp 200.000 Verkehrsunfällen – knapp 8000 mehr als noch 2021.

Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) sagte: „Der Straßenverkehr war im vergangenen Jahr im Gegensatz zu den Jahren 2020 und 2021 durch die Corona-Pandemie nur noch wenig beeinflusst. So gab es wieder mehr Verkehr und auch entsprechend mehr Unfälle.“ Trotz Steigerungen bei den Verletzten und tödlich Verunglückten liege deren Zahl immer noch unter den Ergebnissen von 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie.

In diesem Jahr starben alleine sechs Menschen bei Verkehrsunfällen in Niedersachsen am Osterwochenende. (far/dpa)