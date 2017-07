Zahl der betreuten Kinder unter drei Jahren steigt deutlich an

Anstieg um zehn Prozent

+ © dpa/Julian Stratenschulte Kinder spielen in einer Krippe in Hannover miteinander. © dpa/Julian Stratenschulte

Wiesbaden/Hannover - Immer mehr Kinder unter drei Jahren werden in Niedersachsen in einer Kita, Krippe oder einer Tagespflege betreut. Am 1. März diesen Jahres waren es rund 64.000 Kinder und damit rund zehn Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte.