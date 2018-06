Junger Motorradfahrer stirbt bei Verfolgungsjagd mit der Polizei

23-Jähriger tödlich verunglückt

Wunstorf - Während einer Verfolgung durch einen Streifenwagen ist ein junger Motorradfahrer in Wunstorf (Region Hannover) tödlich verunglückt. Die Beamten hätten den 23-Jährigen in der Nacht zum Sonntag anhalten wollen, weil dieser zuvor ein Auto beschädigt hatte, so ein Polizeisprecher am Sonntag. Als der Biker das Blaulicht des Streifenwagens gesehen habe, habe er allerdings Gas gegeben und sei geflüchtet.