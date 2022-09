Wollhandkrabbe: Autofahrer in Niedersachsen fährt „riesigen Krebs“ platt

Von: Johannes Nuß

Ein Autofahrer im Landkreis Schaumburg hat am Sonntagmorgen eine Wollhandkrabbe überfahren. Die Tiere werden bis zu 30 Zentimeter groß.

Stadthagen – Das muss ein ganz schöner Schock gewesen sein für den Autofahrer. Der hatte nämlich beim Fahren mit seinem Auto eine für Autofahrer doch eher ungewöhnliche Begegnung mit einem Tier, das so eigentlich nicht in Niedersachsen vorkommt. Daher ist es auch eher ungewöhnlich, dass am frühen Sonntagmorgen ein Autofahrer in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) einen riesigen Krebs – eine sogenannte Wollhandkrabbe – überfahren hat.

Wie bitte? Einen Krebs? Ja, richtig gelesen. Gegen 00:40 Uhr heute Morgen klingelte das Telefon bei der Polizei in Stadthagen und ein Bürger meldete, dass er gerade auf der Nordsehler Straße in Stadthagen einen riesigen Krebs überfahren hatte. Der angerufene Polizist glaubte zunächst an einen Scherz, der um diese Uhrzeit an einem Sonntagmorgen schon einmal bei der Polizei passieren kann.

Ein Autofahrer in Stadthagen hat sich am Sonntagmorgen bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass er eine Wollhandkrabbe, ein rund 30 Zentimeter großes Tier, überfahren hat. © Polizei

Doch, überprüft werden muss natürlich auch das kleinste Verkehrsdelikt, auch wenn es sich „nur“ um einen platt gefahrenen Krebs handelt. Im Rahmen des Möglichen wär eventuell noch gewesen, dass der Anrufer sternhagelvoll war. Auch dann wäre ein Polizeieinsatz notwendig gewesen, schließlich war er mit dem Auto unterwegs.

Doch, so kurios und witzig sich die Geschichte auch anhört: Sie ist wahr. Als die Beamten der Polizei in Stadthagen um kurz vor 1:00 Uhr am „Tatort“ eintreffen, ist der riesige Krebs bereits seinen Verletzungen erlegen. Doch, der Anrufer sprach die Wahrheit. Kein Alkohol im Blut und auch keinen Scherz habe er mit den Polizisten machen wollen.

Wie es im Pressebericht der Polizei heißt, habe das Tier einen Durchmesser von etwa 30 Zentimetern. Es dürfte sich um eine chinesische Wollhandkrabbe handeln, die eigentlich im ost-chinesischen Raum beheimatet sind. Durch Handelsschiffe wurde sie über die Elbe und die Weser auch in Niedersachsen eingeschleppt. Seitdem verbreitet sie sich in Windeseile. Ein solches Tier war bei der Polizei Stadthagen bislang allerdings noch nicht in Erscheinung getreten. Wollhandkrebse sind nicht die einzigen exotischen Tiere im deutschen Nordwesten: mittlerweile verbreitet sich die Nosferatu-Spinne immer mehr in Niedersachsen.