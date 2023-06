Wegen Wolfsangriffen: Weidetierhalter fordern „problematische Rudel“ abzuschießen – Umweltminister reagiert

Von: Marcel Prigge

Der Unmut über die Wolfspolitik in Niedersachsen ist groß. So groß, dass sogar die Entnahme ganzer Rudel gefordert wird. Jetzt reagiert der Umweltminister und lenkt ein.

Hannover/Aurich – Die Stimmen, die sich für einen Abschuss von Wölfen aussprechen, werden immer lauter: Zuletzt hatten 3000 Menschen in Ostfriesland gegen die Ausbreitung des Wolfes und für einen restriktiveren Umgang mit den Tieren demonstriert. Auch die Weidetierhalter Deutschland fordern die Entnahme ganzer Rudel, falls erforderlich. Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer reagiert und meint, dass ein Abschuss trotz guter Schutzmaßnahmen möglich sein müsse.

Nach Wolfsangriffen: Landwirte und Weidetierhalter fordern andere Wolfspolitik – Umweltminister reagiert

Der Unmut scheint groß zu sein: Landwirte und Weidetierhalter fordern einen anderen Umgang mit Wölfen und trafen sich dafür am Samstag, 10. Juni, in Aurich, um zu demonstrieren. Mit Treckerkorsos und Banner machten sie ihrer Wut Luft, denn ihrer Meinung nach werde zu wenig getan, gegen den Wolf. Der Meinung ist auch Jochen Rehse, Vorsitzender der Weidetierhalter Deutschland in Niedersachsen und findet, dass die Hürden für die Tötung problematischer Wölfe zu hoch seien. „Notfalls muss ein gesamtes problematisches Rudel entnommen werden dürfen“, sagte er gegenüber des NDR.

Landwirte und Weidetierhalter fordern einen anderen Umgang mit dem Wolf seitens der Politik. Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer reagiert. (Montage © Lars Penning/dpa/Sven Simon/Imago

Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer lenkt ein und sieht angesichts von Wolfrissen – insbesondere an Deichen – Handlungsbedarf. Wenn es in einer Region trotz guter Schutzmaßnahmen viele Risse gebe, müsse es möglich sein, dort Wölfe zu schießen, sagte der Grünen-Politiker der Braunschweiger Zeitung. „Dafür brauchen wir aber die Feststellung des günstigen Erhaltungszustandes von Bund und EU. Ziel muss ja sein, die Nutztierrisse zu vermindern und den Artenschutz zu gewährleisten“, betonte Meyer.

Es gehe darum, Wölfe in Problemregionen für eine befristete Zeit zu schießen, „um Schäden und Risse zu minimieren“. Dennoch möchte Meyer auf Regelungen auf Bundes- und EU-Ebene warten.