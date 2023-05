Wolf kommt Grundschülern in Niedersachsen gefährlich nahe: Nun droht ihm der Abschuss

Von: Marcel Prigge

Ein Wolf ist vor einer Grundschule in Niedersachsen gesichtet worden. Um die Kinder zu schützen, könnte er nun abgeschossen werden.

Wiesede – Ein Video sorgt im Internet für Aufruhr: Zu sehen ist ein großer Wolf an einem Zaun – das Tier bewegt sich auf und ab. Der Zaun befindet sich in unmittelbarer Nähe der Grundschule von Wiesede in der ostfriesischen Gemeinde Friedeburg in Niedersachsen. Gefilmt wurde die Szene mit einem Handy am helllichten Tag. Die Bewohner der Gemeinde sind besorgt, der Bürgermeister reagiert.

Eltern besorgt: Wolf an Grundschule gesichtet – Abschuss möglich

Aus dem Friedeburger Rathaus sind bereits Maßnahmen angekündigt worden, die die Sicherheit der Kinder gewährleisten sollen. So sollen die Pausenaufsichten der Schule verstärkt werden. Außerdem werde ab sofort besonders darauf geachtet, dass sich keine Kinder alleine im hinteren Bereich des Grundschulgeländes aufhalten.

Ein Wolf ist in der unmittelbaren Nähe einer Grundschule in Wiesede in der ostfriesischen Gemeinde Friedeburg gesehen worden. Nun wird über seinen Abschuss entschieden. (Symbolbild) © Imago

Nach Angaben von NWZonline beantragte Helfried Goetz, Bürgermeister Friedeburgs, kurz nach der Sichtung die „Entnahme gefährdender Wölfe“ beim Umweltministerium in Niedersachsen. Das Tier komme ohne jegliche Scheu an die Menschen heran und die Sichtung an der Grundschule ließe den Schluss einer Gefährdung des Menschen zu, heißt es.

Warten auf Antwort des Umweltministeriums: Wird der Wolf angeschossen?

Um die Kinder über das Tier zu informieren, soll in der kommenden Woche ein Wolfsberater an der Grundschule Aufklärungsarbeit leisten. Eine komplette Sicherung – insbesondere auch der Schulwege – sei nach Angaben des Bürgermeisters jedoch nicht möglich. Auch deshalb komme ein möglicher Abschuss des Wolfes infrage. Die Gemeindeverwaltung wartet derweil auf eine Bestätigung vom Umweltministerium.

Immer wieder berichten Menschen von Wölfen, die ihnen oder ihren Tieren sehr nah kommen. Ein Schafhalter aus Niedersachsen gab vor Kurzem seine Schafherde aufgrund eines Wolfsrisses auf und äußert heftige Vorwürfe. Der Naturschutzbund will derweil die Tiere schützen, statt sie abschießen zu lassen.