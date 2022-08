Wolf in Hannover gesichtet: „In dicht bebauten Bereichen mit Wölfen rechnen“

Von: Anika Zuschke

Mitten in Hannover wurde ein Wolf von mehreren Menschen gesichtet. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Mitten in Hannover wurde am Dienstag ein Wolf von mehreren Personen gesichtet – und konnte über eine Videoaufnahme als Wolfsrüde bestätigt werden.

Hannover – Am Dienstag, 9. August 2022, wurde Angaben des niedersächsischen Umweltministeriums zufolge ein Wolfsrüde mitten in der Nordstadt von Hannover gesichtet. Mehrere Personen sollen das Tier demnach gesehen und darüber berichtet haben. Über eine Videoaufnahme konnte schließlich ein Wolfsrüde bestätigt werden, heißt es laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) in einer Mitteilung des Ministeriums.

Wolf in Hannover: Das Tier war acht Kilometer in der Nordstadt unterwegs

Wie der NDR berichtet, sei der Wolf in der Nähe der Schulenburger Landstraße in Hannover gesehen worden und sei wohl rund acht Kilometer in der Nordstadt und den Stadtteilen Hainholz, Burg und Ledeburg unterwegs gewesen. Inzwischen soll das Tier die Stadt aber wahrscheinlich wieder verlassen haben. Ein Wolfsberater war laut dpa mit der aktiven Suche nach weiteren Spuren beschäftigt.

Umweltminister Olaf Lies (SPD) äußerte der Mitteilung zufolge, dass der Wolf Menschen üblicherweise meide – doch hätten junge Wölfe, die ihr Rudel verlassen und den Menschen nicht als Gefahr erfahren, weniger Scheu, das Nahrungsangebot in dicht besiedelten Bereichen zu erkunden. Jährlinge verlassen nämlich in der Regel ihr Rudel und suchen sich eigene Territorien. In Sachsen wurde ein Wolf besonders frech und klaute reihenweise Solarlampen – eine Wildkamera filmte ihn dabei.

Hannover: Wolfsrüde von mehreren Personen gesichtet – Population in Niedersachsen wächst

„Das Vorkommen eines Wolfs in dicht besiedelten Bereichen wie der Innenstadt von Hannover zeigt, dass wir mit zunehmendem Wolfsbestand auch in dicht bebauten Bereichen mit Wölfen rechnen müssen“, sagte Lies.

Derzeit leben in Niedersachsen laut dpa 39 Wolfsrudel und vier residente Einzelwölfe, was etwa 350 Wölfen entspricht – doch scheint die Population zu wachsen: Eine Studie geht davon aus, dass bis 2030 etwa 1000 Wölfe in Niedersachsen leben werden. Auch Verdener Jäger befürchten viermal mehr Wölfe. Der Abschuss von Wölfen ist jedoch rechtlich durch das Bundesnaturschutzgesetz extrem eingeschränkt, heißt es in der Mitteilung vom Umweltministerium weiter.