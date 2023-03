Video: Wolf jagt durch Pferdestall – Experte bezweifelt Angriff

Von: Lia Stoike

Teilen

Ein Wolf rennt blitzschnell in einen Pferde-Verschlag. Will er die Pferde jagen? Oder ist er selbst auf der Flucht? Ein Wolfsberater aus dem Landkreis Cuxhaven ordnet ein.

Landkreis Cuxhaven – Blitzschnell rauscht ein graues Tier durch das Bild der Überwachungskamera. Diese ist an einem Pferdestall in Ihlienworth, Landkreis Cuxhaven, nördlich von Bremen montiert. Auf der Social-Media-Plattform Facebook verbreitet sich das Video wie ein Lauffeuer, mit emotionalen Reaktionen.

Video: Wolf im Pferdestall – Facebook Nutzer sind außer sich

„Furchtbar“, schreibt eine Facebook-Nutzerin. „Sie kommen immer dichter an die Häuser. Fährten sind hier bei uns tägliches Brot“, meint eine andere. Erst kürzlich wurde nicht weit von Ihlienworth im Cuxhavener Ortsteil Köstersweg ein Pony gerissen. Viele sind erschrocken über die Nähe des Tieres zu den ausgewachsenen Pferden.

Facebook-Nutzer zweifeln: Ist wirklich ein Wolf im Video zu sehen?

Genauso viele Nutzer zweifeln daran, ob es sich tatsächlich um einen Wolf handelt. Ein Nutzer schreibt: „Ich sehe nur etwas kleines Graues.“ Eine Nutzerin meint: „Panikmache noch und nöcher, das arme Tier ist auf der Flucht und hat selbst Angst! Nicht mal ein Haar haben die Pferde verloren.“

Zuständig für Wolfsichtungen und deren Prüfung ist das Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz (NLWKN). Auch in diesem Fall wurde das NLWKN informiert. Pressesprecherin Jorid Marlene Meya sagt: „Wir gehen anhand der Videoaufnahmen davon aus, dass es ein Wolf gewesen ist.“ Ein valider Nachweis fehle allerdings.

NLWKN betont: Verletzungen der Pferde liegen nicht vor

Wichtig sei vor allem: Dokumentationen von Verletzungen der Pferde durch die Landwirtschaftskammer liegen dem NLWKN nicht vor. Die starken Emotionen bezüglich solcher Begegnungen könnte das Amt zwar nachvollziehen, sie können aber nicht ausgeschlossen werden. „Das Nutzen von menschlichen Strukturen durch Wölfe ist nicht untypisch.“ Um Wölfe verfolgen zu können, werden sie in Niedersachsen mit Sendern versehen.

Region Ihlienworth wird bereits vom Wolfsbüro beobachtet

Die Region Ihlienworth, in der das Video aufgenommen wurde, werde bereits durch das NLWKN-Wolfsbüro beobachtet. Gerade in der aktuellen „Ranzzeit“, die Brunstzeit bei Wölfen, komme es vor, dass vor allem junge Wölfe abwandern und dabei auch Bereiche in Menschennähe nutzen, wie zum Beispiel im Falle einer Radfahrerin, die kürzlich von drei Wölfen verfolgt wurde. Das bestätigt auch Heiko Hellmann, Wolfsberater im Landkreis Cuxhaven.

Ein Wolf tauchte kürzlich im Überwachungsvideo eines Pferdestalls auf. In den sozialen Medien sorgte das für Aufregung. (Symbolbild) © Jochen Dörbecker/dpa

„Ich vermute mal, das war ein Jungtier“, sagt er. Diese können neugierig sein, sind sehr unsicher. Erwachsene Tiere seien scheuer und zeigen sich eher selten. Nach seiner Analyse des Videos könnte das Tier überrascht worden sein. „Er versucht einfach wegzukommen und panisch den Pferden auszuweichen“, sagt Hellmann.

Wolfsberater stellt klar: Wölfe wissen, dass Pferde gefährlich für sie sind

Ein Wolf sei sich bewusst, dass der Tritt eines ausgewachsenen Pferdes schwere Verletzungen oder den Tod bedeuten kann. Zwar komme es vor, dass kranke oder alte Ponys von Wölfen gerissen werden. „Aber kein Wolf würde das Risiko eingehen, ein gesundes Pferd anzugreifen.“