Weniger Wohnungseinbrüche in Niedersachsen - Täter bleiben oft straffrei

13.600 Fälle in 2017

Nur 334 Einbrecher wurden im Jahr 2017 wegen Wohnungseinbruchs verurteilt.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Niedersachsen sinkt weiter. In rund einem Fünftel der Fälle ermittelt die Polizei auch einen Tatverdächtigen. Nur ein kleinerer Teil von ihnen landet allerdings in Haft. Warum eigentlich?