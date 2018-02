Flammen im Wollepark: Wohnungen in Problem-Hochhaus in Brand

Delmenhorst - Zwei Wohnungen im Delmenhorster Wollepark sind am frühen Montagabend in Brand geraten. Das betroffene Hochhaus ist eines von zwei Gebäuden, die im November geräumt wurden. Seitdem sollen sich dort dennoch zeitweise Obdachlose aufgehalten haben.

Die Wohnung im 7. Obergeschoss stand zeitweise in Vollbrand und wurde komplett zerstört, die Feuerwehr Delmenhorst rückte mit einem Großaufgebot an. Eine zweite Wohnung im achten Geschoss wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Eine abschließende Bilanz des Feuers konnte die Polizei am frühen Abend noch nicht ziehen, ein Sprecher bestätigte allerdings bereits, dass keine Personen zu Schaden gekommen seien.

Die Ursache des Brandes sei hingegen noch völlig unklar, da müssten die Beamten auf ausstehende Ermittlungsergebnisse warten. Am frühen Abend wurde das Gebäude zusätzlich gesichert, um ein weiteres Betreten des Hochhauses zu verhindern.

Haus im Herbst abgeriegelt

Die Häuser im Wollepark wurden im Hebst für unbewohnbar erklärt, weil die Stadt dort eklatante Mängel festgestellt hatte. Die Gebäude wurden abgeriegelt. Zuvor wurden in dem Bereich bereits über längere Zeit Storm, Gas und Wasser abgestellt.

Zeitweise hätten sich zwar Obdachlose in dem geräumten Gebäude aufgehalten - bislang gebe es aber keine Hinweise, das dies auch am Montag der Fall gewesen sein, berichtete der Polizeisprecher.

