Geländeplan vom Hurricane 2023 veröffentlicht: So sind Bühnen und Campingplatz angeordnet

Von: Steffen Maas

Für das Hurricane Festival 2023 in Scheeßel haben die Veranstalter jetzt auch die Übersicht für das Gelände veröffentlicht. Parken, Zelten, Feiern – hier passiert‘s.

Scheeßel – Das Hurricane Festival 2023 wird konkret: Nicht nur startet bereits in wenigen Tagen am Donnerstag das Warm-Up für das Festival in Scheeßel, ehe es am Freitag, 16. Juni 2023, ganz offiziell losgeht. Am Wochenende veröffentlichten die Veranstalter jetzt auch den Gelände- und Bühnenplan des Hurricanes im Eichenring. Besucherinnen und Besucher können jetzt also ganz genau checken, wo die Party auf den Bühnen steigt, wo man sich auf dem Campingplatz verlaufen kann und wo es Trinkwasser, Duschen und Toiletten gibt.

Bühnen, Verpflegung und Merch: So sieht das Infield beim Hurricane Festival 2023 aus

Bei den Bühnen kehrt nach einer gelungenen Premiere im vergangenen Jahr die Wild Coast Stage zurück. Sie hatte 2022 erstmals das große „White Stage“-Zelt im Eingangsbereich des Infields ersetzt – um das Geschehen zu entzerren und einen besseren Blick auf die Hauptbühne zu gewährleisten.

Der Stageplan des Hurricane Festval 2023 © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Hurricane Festival/FKP Scorpio Konzertproduktionen/Screenshot

Ansonsten kehren die drei Hauptbühnen zurück: die Hauptbühne („Forest Stage“, grün) sowie die Nebenbühnen („River stage“, blau; „Mountain stage“, rot). Zu finden sind selbstverständlich auch Essens- und Getränkestände, Toiletten, Promo-Stände, Erste-Hilfe-Stationen oder Verkaufsstellen für Merchandise. Das Kiosk-Angebot ist auch verortet, stieß jedoch schon vor Beginn der Veranstaltung auf Kritik.

Der Infield-Plan zum Download

Parken, Plätze fürs Wohnmobil und Zeltplatz: Das Outfield beim Hurricane 2023 in Scheeßel

Aber erst die Arbeit, dann das Vergnügen: Bevor man vor den Bühnen das Line-up des Hurricane Festival 2023 feiern kann, muss in den meisten Fällen das Auto geparkt, Verpflegung geschleppt und Zelte aufgebaut werden. Hier ist der Outfield-Plan eine echte Erleichterung, zumindest bei der Planung – schleppen müssen Festivalisten immer noch selbst.

Der Geländeplan des Hurricane Festival 2023. © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Hurricane Festival/FKP Scorpio Konzertproduktionen/Screenshot

Wo geparkt werden darf, wo die Wohnmobile hinkommen, wo der designierte Zeltplatz liegt – all das ist auf dem übersichtlichen Geländeplan verzeichnet. Infield- und Outfield-Plan gibt es auf der Homepage des Festivals auch zum Download als PDF-Datei. Dem besonders schusseligen Zeltpartner kann man den Lageplan so schonmal zuhause ausdrucken, einlaminieren und um den Hals hängen.

Der Camping-Plan zum Download

Planer können aufatmen: Alle Infos fürs Hurricane Festival 2023 stehen fest

Bis zum Warm-up am Donnerstag, 15. Juni 2023, stehen damit eigentlich alle relevanten Infos für das Hurricane Festival fest. Planer können sich also nicht nur die perfekte Anreise und reibungslosen Zeltaufbau zurechtlegen, sondern auch schon den Hurricane-Timetable durchstöbern und entscheiden, zu welchen Zeiten ein Besuch des Infieldes und der Bühnen besonders lohnt.