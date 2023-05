Wohl tragischer Unfall beim Baden: Leiche von 71-Jährigen in See gefunden

Von: Steffen Maas

Wasserretter der DLRG bergen die Leiche, die am Montagmorgen im Sander See trieb. © Nord-West-Media TV

Im Sander See im Landkreis Friesland ist am Montag eine Leiche gefunden worden. Die Polizei vermutet einen Badeunfall des 71-Jährigen.

Sande – Schrecklicher Fund in der Freizeitanlage Sander See: Ein Toter ist aus dem Gewässer in Sande (Landkreis Friesland) geborgen worden. Menschen hatten den leblosen Mann am Montag, 8. Mai 2023, auf dem Sander See treiben sehen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Leiche im Sander See: Toter war wohl 71-jähriger Mann – Beamte vermuten Badeunfall

Daraufhin wurde der 71-jährige Mann von Rettungsschwimmern der DLRG aus dem Wasser gezogen, vor Ort waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge handelte es sich vermutlich um einen Badeunfall.

Der Sander See ist ein beliebtes Ausflugsziel im Norden von Niedersachsen. Die Friesland-Touristik beschreibt ihn als „Kleinod für die ganze Familie, für Jung und Alt“, der zum Schwimmen, Entspannen oder Sporttreiben auf, am und um das Wasser einlädt. (dpa/stma)