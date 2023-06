Auf Sonne folgen Sturm und Gewitter: Wetter in Niedersachsen mit ungemütlichem Wochenstart

Von: Felix Busjaeger

Das Wetter in Niedersachsen wird wieder ungemütlich: Auf Sonne folgen wieder Gewitter und Sturm. Die Prognose spricht zudem von kühleren Temperaturen.

Hannover/Bremen – Erst wenige Tage ist es her, dass Tief „Lambert“ mit massiven Regenfällen und Gewittern das Wetter in Niedersachsen gehörig durcheinander gewirbelt hat. Auf den Schreck folgte ein sommerliches Wochenende, doch zum Wochenstart kann es im Norden wieder ungemütlicher werden. Der Deutsche Wetterdienst spricht angesichts des Niedersachsen-Wetters von möglichen Gewittern und stürmischen Böen.

Wetter in Niedersachsen: Gewitter und stürmische Böen im Anmarsch

Das Wetter in Niedersachsen steht aktuell unter dem Einfluss eines Hochs über Mitteleuropa. Über dem Norden von Deutschland sorgt die warme Meeresluft gegenwärtig für sommerliche Temperaturen. Am Montag überquert die Kaltfront eines Islandtiefs Nordwestdeutschland. Die Folge: Das Niedersachsen-Wetter hat erneut Gewitter zu bieten.

Ein Blitz schlägt während eines Unwetters in der Nähe von Einbeck im Landkreis Northeim ein. © Julian Stratenschulte/dpa

Bereits am Morgen kann es im Westen des Bundeslandes vereinzelt krachen und zu Starkregen kommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht von einer Niederschlagsmenge von bis zu 15l/qm. Hinzukommen stürmische Böen, die bis zu 65 Kilometer pro Stunde erreichen können. Im Verlauf des Vormittags werden die Gewitter vom Westen her über das gesamte Bundesland ziehen. Das Wetter in Niedersachsen beschert laut Prognose die letzten Gewitter am 26. Juni im Verlauf des Nachmittags. Dann an der Grenze zu Sachsen-Anhalt.

Niedersachsen-Wetter kühlt ab: Norden erwartet erneut Schauer

Der DWD warnt in seiner Prognose für das Niedersachsen-Wetter für den Montag insgesamt vor starken Gewittern. Die Temperaturen werden voraussichtlich zwischen 21 und 29 Grad liegen. Im Tagesverlauf soll es zu mehreren Schauern kommen. In der Nacht zum Dienstag bleibt das Wetter in Niedersachsen relativ gleichbleibend: Bei wechselnder Bewölkung sind Schauer möglich. Die Temperaturen sollen bei minimal 10 bis 15 Grad liegen.

Was ist der Deutsche Wetterdienst (DWD)? Der Deutsche Wetterdienst ist eine Bundesoberbehörde, die in Offenbach am Main sitzt und 1952 gegründet wurde. Unter anderem ist der DWD dafür zuständig, regelmäßig Wettervorhersagen für die Allgemeinheit zugänglich zu machen. Hinzu kommen Warnungen vor Extremwetterlagen. Außerdem wird das nationale Klimaarchiv vom DWD betrieben. Geleitet wird die Behörde von Gerhard Adrian.

Der Dienstag wird voraussichtlich deutlich kühler starten. Der DWD spricht im Zusammenhang mit dem Wetter in Niedersachsen von Temperaturen um die 20 Grad. Weiterhin sind Gewitter möglich. An der See wird teils frischer Wind erwartet. (febu)