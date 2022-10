Wochenlanger Stau auf A1 bei Bremen: Mehr als eine Stunde Wartezeit

Von: Fabian Raddatz

Auf der A1 staut sich der Verkehr. © Mia Bucher/dpa/Symbolbild

Derzeit sorgt eine Dauer-Baustelle für Stau und lange Wartezeiten auf der Autobahn 1 bei Bremen. Sie soll noch wochenlang bestehen bleiben.

Bremen – Eine Dauerbaustelle auf der A1 bei Bremen sorgt derzeit für strapazierte Autofahrer-Nerven. An der Stelle zwischen Wildeshausen und dem Autobahndreieck Stuhr wurde die Fahrbahn in Fahrtrichtung Osnabrück nach Bremen verengt. Am Samstag, 15. Oktober 2022, müssen Autofahrer mit Wartezeiten von bis zu 80 Minuten rechnen.

Die Autos stauen sich auf einer Länge von bis zu acht Kilometer. Tendenz: steigend. Und ein frühes Ende ist nicht in Sicht. Noch bis 28. Oktober 2022 herrscht auf der Strecke laut der Verkehrs-Management-Zentrale erhöhte Stau-Gefahr. Autofahrern wird empfohlen, die Stelle nach Möglichkeit zu umfahren.

Stau auf A1 bei Bremen: Weitere Verkehrsmeldungen vom Samstag, 15. Oktober 2022

A7 Hannover Richtung Hamburg: Zwischen Ausfahrt Maschener Kreuz/A39 und Anschlussstelle Hamburg-Heimfeld, 5 km Stau, mind. 21 Minuten Zeitverlust.

Zwischen Ausfahrt Maschener Kreuz/A39 und Anschlussstelle Hamburg-Heimfeld, 5 km Stau, mind. 21 Minuten Zeitverlust. A7 Hamburg Richtung Hannover: Zwischen Anschlussstelle Soltau-Ost und Anschlussstelle Soltau-Süd, 4 km stockender Verkehr, mind. 7 Minuten Zeitverlust

Zwischen Anschlussstelle Soltau-Ost und Anschlussstelle Soltau-Süd, 4 km stockender Verkehr, mind. 7 Minuten Zeitverlust A7 Hamburg Richtung Hannover Dreieck Walsrode: Überleitung zur A27 Richtung Bremen Gefahr durch Metallteile auf der Fahrbahn

Überleitung zur A27 Richtung Bremen Gefahr durch Metallteile auf der Fahrbahn A28 Bremen Richtung Oldenburg: Zwischen Dreieck Delmenhorst und Anschlussstelle Delmenhorst-Adelheide, 1 km stockender Verkehr, mind. 2 Minuten Zeitverlust.

