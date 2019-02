Am Wochenende kommt im Norden die Sonne wieder raus

In Niedersachsen lässt ich die am Wochenende die Sonne blicken. Auch die Temperaturen klettern wieder ein wenig nach oben.

Hannover/Hamburg - Den Norden erwartet ein trockenes Wochenende mit viel Sonne. „Ab Samstag wird es recht freundlich, wenn auch nicht ganz so milde wie am letzten Wochenende“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg. Die Temperaturen dürften tagsüber Höchstwerte um die zehn Grad erreichen, in der Nacht zum Samstag sinken sie auf bis zu minus fünf Grad. Außerdem rechnen die Experten am Samstag und Sonntag nur mit schwachem Wind.

Erst in der Nacht zum Montag sei in Niedersachsen und Bremen mit leichter Bewölkung zu rechnen, hieß es weiter. „Die Temperaturen sind an der Küste und im Binnenland recht ähnlich, nur bleibt es direkt am Wasser meistens frostfrei“, sagte der Meteorologe.

Während anderenorts Vorfrühling herrscht, ist im Oberharz weiterhin Wintersport möglich. Zumindest auf dem 971 Meter hohen Wurmberg bei Braunlage sind nach wie vor die meisten Abfahrtspisten geöffnet. „Weil die Temperaturen voraussichtlich noch einmal deutlich unter den Gefrierpunkt sinken werden, können wir wahrscheinlich sogar noch einmal Kunstschnee machen“, sagte ein Sprecher der Seilbahngesellschaft. Auf den Pisten liege aber auch so teilweise noch rund ein Meter Schnee. Nach Angaben des Harzer Tourismusverbandes (HTV) gibt es vereinzelt noch Langlauf-Möglichkeiten.

Für Wintersport-Fans hatte der DWD-Experte mit Blick auf den Harz aber eine weniger schöne Prognose. „Schon bald könnte es mit dem Skifahren vorbei sein„, meinte er. Die Schneedecke im Harz werde weiter leiden - und mit Neuschnee sei nicht zu rechnen.

dpa