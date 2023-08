Sommer kehrt nach Niedersachsen zurück – nur Samstag wird das Wetter noch einmal ungemütlich

Von: Elisa Buhrke

Nach stürmischem Herbstwetter klarte der August am Freitag endlich etwas auf. Doch am Samstag ist das Niedersachsen-Wetter schon wieder nass und gewittrig.

Update vom Samstag, 12. August: Das Wetter in Niedersachsen zeigt sich am Samstag warm, aber wolkenreich. Am Mittag und Nachmittag ist es im Land stark bewölkt. Gebietsweise fällt schauerartiger Regen, teils können auch kräftige Gewitter dabei sein. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Vormittag mit.

Die Temperaturen in Niedersachsen liegen bei bis zu 24 Grad an der Ems und bei bis zu 26 Grad im Raum Göttingen – auf den Inseln werden laut DWD rund 22 Grad erreicht. Abseits von Gewitterböen herrscht ein schwacher südlicher Wind, in der Westhälfte Niedersachsens dreht er auf westliche Richtungen.

Wetter in Niedersachsen macht Perseiden-Beobachtungen nahezu unmöglich

Auch die Nacht zum Sonntag, 13. August, ist überwiegend wolkig. Rasch ostwärts abziehende Niederschläge sowie örtliche Dunst- oder Nebelfelder prägen das Wetter. Entsprechend schwierig ist es, die an diesem Wochenende eigentlich besonders gut sichtbaren Perseiden-Sternschnuppen zu beobachten. Die Nacht bringt mit 13 bis 15 Grad Abkühlung, auf den Inseln wird es 17 Grad kühl.

Am Freitag kehrt der Sommer nach Niedersachsen und Bremen zurück – doch am Samstag wird es noch mal ungemütlich. (Symbolbild) © Collage: IMAGO / imagebroker (Strand Ostfriesland) und IMAGO / Westend61 (Blitz)

Für Sonntag erwarten die DWD-Experten beim Wetter in Niedersachsen einen wechselnd bewölkten Himmel und gelegentliche kurze Schauer. Höchstwerte am Sonntag: 23 bis 27 Grad, auf den Inseln um 21 Grad. Der Wind weht dabei nur schwach bis mäßig.

Erstmeldung vom Freitag, 11. August: Hannover/Bremen – Wochenlanger Regen, Stürme und Temperaturen unter 20 Grad – man hätte meinen können, ein frühzeitiger Herbst ist über Niedersachsen und Bremen hereingebrochen. Doch diejenigen, die das Sommer-Wetter im Norden endgültig abgeschrieben haben, haben sich getäuscht: Am heutigen Freitag, 11. August, kehrt er in voller Kraft zurück. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt Temperaturen von 26 bis 30 Grad in Niedersachsen und Bremen voraus. Am Vormittag müssen sich die Sonne-Hungrigen jedoch noch etwas gedulden.

Sommer in Niedersachsen kehrt zurück: Temperaturen von 26 bis 30 Grad möglich

In den Morgenstunden bleibt das Wetter laut DWD zunächst überwiegend wolkig, wobei die Wolkendecke im Lauf des Tages nach Nordosten abzieht. Ab Mittag klart es zunehmend auf und die Luft erwärmt sich deutlich: Für Hannover sagt wetter.com Höchsttemperaturen von 28 Grad voraus, die sich bis in den Abend halten – auch Bremen kann mit bis zu 27 Grad aufwarten. Dazu gesellt sich nur ein schwacher südlicher Wind, prognostiziert der DWD.

Doch von Westen aus steigt in Niedersachsen das Schauerrisiko zunehmend an: Spätestens in der Nacht auf Samstag kommen Regenschauer auf, am Morgen drohen sogar einzelne Gewitter. Der gesamte Samstag bleibt in Niedersachsen bis in die Nacht ungemütlich und durchnässt, gebietsweise drohen sogar starke Gewitter – genau wie auch im Rest der Republik bis hin nach Bayern. Abseits der Unwetter-Böen kommt es jedoch nur zu schwachem Wind. Auch wenn laut DWD tagsüber weiterhin Temperaturen von 24 bis 26 Grad möglich sind – das Wetter samt Hochsommeridylle von Freitag scheint sich bereits wieder zu verflüchtigen. Ein Wetter, wie es am Wochenende unter anderem auch in Hessen erwartet wird.

Regenwetter am Samstag – kommende Woche bleibt es warm

Am Sonntag bleibt es wechselnd bewölkt, vor allem nach Norden gibt es ab und an noch kurze Schauer. Die Temperaturen bleiben weiterhin angenehm bei 23 bis 27 Grad, auf den Inseln um die 21 Grad, so der DWD. Bremen und Hannover bleiben am Sonntag voraussichtlich trocken – hier gilt, zumindest laut Vorhersage von wetter.com, eine Regenwahrscheinlichkeit von null Prozent.

Auch die kommende Woche bleibt in Niedersachsen und Bremen weitgehend warm und freundlich: So sagt wetter.com für Hannover bis Mittwoch Höchsttemperaturen zwischen 24 und 27 Grad voraus, die Regenwahrscheinlichkeit ist nur gering bei maximal 25 Prozent. Für Bremen gilt ähnliches: Dort sind bis Mittwoch Höchsttemperaturen von 24 bis 26 Grad möglich, Regen ist sehr unwahrscheinlich. Stattdessen steht ein Mix aus Sonne und Wolken bevor.