Kriminellen die Luxusautos wegnehmen: Pistorius sagt Clankriminalität den Kampf an

Von: Fabian Raddatz

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (oben rechts) kündigte an, kriminellen Clans in Niedersachsen die Autos wegzunehmen. (Symbolbild) © Peter Schatz/Imago & Daniel Löb/dpa

Niedersachsen will kriminelle Clans mit einer unnachgiebigen „Null-Toleranz-Strategie“ bekämpfen. „Rechtsfreie Räume“ werde man nicht dulden, hieß es.

Hannover – Kriminelle Clans sind ein Problem in Niedersachsen. Daher sahen sich Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) und Justizministerin Barbara Havliza (CDU) veranlasst, über die Entwicklungen diese Art der Kriminalität im vergangenen Jahr zu informieren. Gemeinsam stellten sie nun das Lagebild zur Clankriminalität vor.

Die wohl wichtigste Botschaft am Montag, 11. Juli 2022: Niedersachsen will kriminelle Clans mit einer konsequenten und unnachgiebigen „Null-Toleranz-Strategie“ bekämpfen. „Rechtsfreie Räume und Paralleljustiz werden nicht geduldet“, sagte Landespolizeipräsident Axel Brockmann.

Clankriminalität: Niedersachsen will kriminellen Clans die Luxusautos wegnehmen – Mobilität einschränken

Auch würde man Clankriminellen Führerschein und Luxuskarossen wegnehmen, das schränke deren Mobilität ein. Hochwertige Fahrzeuge dienten oft als Statussymbol, um Macht auf der Straße zu demonstrieren. Kriminelle wollten mit ihrem Auftreten das Gefühl vermitteln, Polizei und Justiz seien machtlos gegen sie, sagte Innenminister Boris Pistorius: „Aber das ist nicht der Fall“, betonte der SPD-Politiker.

Bei der Vorstellung des Lagebilds zur Clankriminalität im vergangenen Jahr sagte Justizministerin Barbara Havliza (CDU) zu der Botschaft der Clankriminellen, sie stünden über dem Recht: „Polizei und Justiz lassen sich das auf keinen Fall bieten.“

Clankriminalität in Niedersachsen: Immer wieder ein Problem

Der Clankriminalität wurden in Niedersachsen im vergangenen Jahr 2841 Fälle zugeordnet, 2020 waren es 1951 Fälle. Der Anstieg sei „maßgeblich auf die Sensibilisierung der Polizei zurückzuführen“, sagte Brockmann. 2622 (2020: 1886) Verdächtige wurden ermittelt. Über 3,5 Millionen Euro an Vermögenswerten von Clan-Kriminellen wurden abgeschöpft, ein Jahr zuvor waren es knapp 946.000 Euro.

Immer wieder treten kriminelle Clans in Niedersachsen in Erscheinung. Etwa in Form von Drogen, Geldwäsche und Menschenhandel. Bei einer Razzia im Landkreis Rotenburg gingen 150 Einsatzkräfte von Polizei und Zoll nach über einem Jahr der Vorbereitung gegen Clankriminalität vor.

Die Idee, den Kriminellen Führerscheine und Autos wegzunehmen, ist dabei nicht neu. Bezogen auf die Clankriminalität in Niedersachsen kündigten die Behörden bereits seit längerer Zeit eine engere Zusammenarbeit an. Auch im Landkreis Rotenburg konstatierte ein Polizei-Experte: „Sie fühlen sich jetzt beobachteter“.