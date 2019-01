Winterwetter: Artenschutzzentrum plegt „Witterungsopfer"

Ein Mäusebussard sitzt im Artenschutzzentrum des Nabu (Naturschutzbund Deutschland) in einem Käfig. Angesichts der Minusgrade in weiten Teilen Niedersachsens kümmert sich das Artenschutzzentrum in Leiferde auch um unter der Kälte leidende Tiere. Vor allem Graureiher, Mäusebussarde und Schleiereulen seien derzeit betroffen. Wegen der teils zugefrorenen Gewässer kämen die Tiere schwieriger an Fisch. Junge und unerfahrene Tiere seien dann schnell unterernährt.

