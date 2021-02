Wetter in Niedersachsen: Eisregen-Alarm! Extreme Glätte am Montag

Der Winter in Niedersachsen geht weiter. Zwar werden kommende Woche erstmalig wieder Temperaturen im Plusbereich erwartet, dennoch warnen Meteorologen vor einem Winterchaos am Montag.

Arktische Polarluft bestimmt das Wettergeschehen im Norden.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor extrem glatten Straßen in Niedersachsen.

Grund für die Glätte ist gefrierender Regen am Montag.

Niedersachsen - Seit Tagen hat der Winter Niedersachsen fest im Griff. Schulausfälle in vielen Landkreisen, Straßendienste kommen nicht gegen den Schnee an, der „Flockdown“ hat seine Spuren im Norden hinterlassen. Und auch am Montag lauern weiterhin die Gefahren des Winters. Zwar werden in Niedersachsen erstmalig wieder Temperaturen im einstelligen Plusbereich erwartet, die Winterlandschaft verschwindet deswegen trotzdem vorerst nicht. Experten warnen vor extrem glatten Straßen.

Wetter in Niedersachsen: Unwetterwarnung - Eisregen am Montag

Am Montag könne es laut Meteorologen sogar wieder zu einem Chaos auf den Straßen Niedersachsens kommen. Bei Höchsttemperaturen von -2 Grad im Harz bis 6 Grad im Westen Niedersachsens kommt es vielerorts und fast flächendeckend zu Schnee-, Schneeregen- oder Eisregenfällen. Laut Meteorologen berge das erneut große Gefahren für den Straßenverkehr, denn dort wo es regnet, kann es extrem glatt werden. Das Ganze wird begleitet von schwachem bis mäßigem Wind am Meer und kaltem mäßigem Wind im Südosten Niedersachsens.

Der Deutsche Wetterdienst schreibt: „Ein kräftiges Hoch verlagert seinen Schwerpunkt von Sachsen nach Tschechien. Es bestimmt mit arktischer Polarluft das Wettergeschehen in Niedersachsen und Bremen. Am Montag greift ein atlantischer Tiefausläufer auf Norddeutschland über. Damit stellt sich die Wetterlage um, mit einer südwestlichen Strömung wird milde Meeresluft herangeführt werden.“ Dazu komme laut Deutschem Wetterdienst ab Montagmorgen von den Niederlanden gefrierender Regen dazu.

+ Noch hat der Winter das Wetter fest im Griff und sorgt für Chaos - am Montag vor allem durch Eisregen. © dpa/Jonas Güttler

Für die Nacht zu Dienstag werden dicke Wolkendecken erwartet, ortsweise kommt es wieder zu Schnee und Regen, weiterhin begleitet von der Gefahr stark vereister Straßen. Das zieht sich auch tagsüber so weiter, wird das Wetter aber milder. Am Dienstag nährt sich Temperatur mit Höchstwerten von maximal 4 bis 9 Grad ganz langsam ersten Frühlingsgefühlen..

Wetter in Niedersachsen: Experten warnen vor Eiseinbrüchen

Wo das Winter-Einfrieren in den vergangenen Tagen an dicken Eisschichten auf Seen und Flüssen gearbeitet hat, kommt mit den Temperaturen über dem Gefrierpunkt nun wieder sein Gegenspieler ins Spiel: Das Auftauen. Vor allem tagsüber lasse das Wetter die Eisschichten wieder schmelzen, die Einbruch-Gefahr steige fortlaufend, warnen Wetterexperten. Ohnehin warnen DLRG, Polizei und Feuerwehr vor dem ständigen Risiko einbrechender Eisflächen.

