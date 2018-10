Millionenschaden bei Feuer in Windkraftanlage

Teile runtergefallen

Rhede - In Rhede im Landkreis Emsland brennt eine große Windkraftanlage. Da die Feuerwehr in so großer Höhe nicht löschen kann, brennt die Anlage jetzt kontrolliert ab, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.