Erfolgreiche Kondor-Aufzucht im Tierpark Lüneburger Heide

Hanstedt-Nindorf - Drei Wochen lang hat ein Falkner des Wildparks Lüneburger Heide ein Andenkondorküken erfolgreich mit der Hand aufgezogen.

„Die Handaufzucht der Tiere ist notwendig, weil die Gefahr besteht, dass die Kondor-Eltern das wertvolle Ei kurz nach dem Legen beschädigen“, erklärte Falkner Lothar Askani am Mittwoch.

Nachdem das Kondor-Mädchen geschlüpft war, lebte es in einem Pappkarton in Askanis Wohnung. Jetzt darf der junge Vogel vom Wohnzimmer des Falkners in den Wildpark umziehen und soll dort bald in einer der Außenvolieren zu sehen sein.

+ © Thomas Ix/Wildpark Lüneburger Heide /dpa



Damit ist Askani bereits zum dritten Mal in Folge die Handaufzucht eines Andenkondors gelungen. Kondore können bis zu 70 Jahre alt werden. Mit bis zu 2,70 Meter Flügelspannweite sind sie die größten Flugvögel der Welt.

dpa