BMW-Fahrer rast in Baustelle und kracht in Mitsubishi: Fahrerin stirbt in brennendem Auto

Autobahn 1 für mehrere Stunden gesperrt

+ © Andre van Elten Dramatischer Unfall mit tödlichem Ausgang auf der A1 bei Wildeshausen © Andre van Elten

Der Fahrer eines BMW rast alkoholisiert und viel zu schnell in eine Baustelle auf der Autobahn 1 bei Wildeshausen. Dort kracht er in einen Mitsubishi, der sich daraufhin überschlägt und in Flammen aufgeht. Die Fahrerin stirbt.