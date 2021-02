Wie ehemalige Moore wieder zu Klimaschützern werden sollen

Naturnahe Moore sind als Kohlenstoffspeicher für den Klimaschutz wichtiger als die Wälder der Erde. Doch entwässerte Moore geben Kohlendioxid ab und beschleunigen so die Erderwärmung.

Am 2. Februar ist seit 1997 der „ Welttag zum Schutz der Feuchtgebiete “.

“. Niedersachsen ist das moorreichste Bundesland in Deutschland.

ist das Bundesland in Deutschland. Ehemalige Moore sollen wieder vernässt, gleichzeitig aber als Anbaufläche für Rohstoffe genutzt werden.

Osterholz-Scharmbeck/Greifswald - Nebelschwaden ziehen durch das Ahrensfelder Moor, Torfmoos und Farne breiten sich entlang der Tümpel aus. Über Jahrhunderte waren Moore wie dieses im Nordwesten Niedersachsens, dem moorreichsten Bundesland der Republik, unbrauchbar für die Landwirtschaft. Mühevoll kultivierten Moorbauern die Böden und machten sie nutzbar. Lange wurde im Ahrensfelder Moor zudem Torf etwa für Blumenerde abgebaut - ab 2016 begann der Kreis Osterholz damit, Teilbereiche zu renaturieren. Nach und nach wird das Moor nasser, Tiere und Pflanzen kehren zurück.

Doch solche intakten, naturnahen Moor-Ökosysteme, wie es etwa das Ahrensfelder Moor wieder werden soll, gibt es nur noch sehr wenige in Deutschland. „95 Prozent der ursprünglichen Moore in Deutschland gelten heute als tot“, sagt Felix Grützmacher. Er ist Referent für Moorschutz beim Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Vor allem für bestimmte Vogelarten wie den Goldregenpfeifer oder die Bekassinen, die längst auf der Roten Liste stehen, sei dies dramatisch.

Moore sind natürliche Kohlenstoffspeicher und könnten Helfer gegen den Klimawandel sein

Neben der über Jahre betriebenen Entwässerung verschärfe auch die Erderwärmung mit längeren Trockenperioden und unregelmäßigen Niederschlägen die Lage. Moore, die eigentlich als natürliche Kohlenstoffspeicher dienen und so Helfer gegen den Klimawandel seien, könnten zugleich auch dessen Opfer werden. „Das ist ein großes Problem und genau deswegen ist auch der Zeitdruck so hoch, endlich etwas zu tun“, sagt der Moor-Experte.

+ Frisches Torfmoos steht auf einem Anbaufeld im Hankhauser Moor bei Rastede. Entwässerte Moore geben Treibhausgase in die Atmosphäre ab und beschleunigen so die Erderwärmung. © Ingo Wagner / picture alliance / dpa

Als natürliche Kohlenstoffsenken speichern die Moore der Welt laut Nabu etwa doppelt so viel Kohlenstoff wie alle Wälder zusammen. Intakte Moore können sogar wie Wälder weiteres CO2 aus der Luft ziehen. Denn in saurem Moorwasser werden Pflanzenreste etwa von Torfmoosen und Seggen unter Ausschluss von Sauerstoff konserviert. Mit der Zeit bildet sich Torf. Bereits in den 1970er Jahren verpflichtete sich Deutschland daher in einer internationalen Konvention, seine Feuchtgebiete, zu denen auch die Moore gehören, zu bewahren. Der Welttag zum Schutz der Feuchtgebiete am 2. Februar erinnert seit 1997 an dieses Abkommen.

Entwässerte Moore tragen zur globalen Erwärmung bei

Denn entwässerte Moore sind für das Klima fatal. Sinkt der Wasserspiegel und Torf kommt an die Luft, beginnt er zu oxidieren. Das sei ähnlich wie bei Spreewaldgurken oder sauren Heringen, die man in saurem Wasser aufbewahre, sagt der Paläoökologe Hans Joosten. „Wenn man einen sauren Hering aus einem Topf holt und ihn einige Wochen an der Luft liegen lässt, dann gibt es keinen sauren Hering mehr. Der ist einfach weggerottet“, erklärt der Professor der Universität Greifswald. „Genau das tun Moore auch, wenn man sie entwässert. Und all das organische Material wird dann umgesetzt in CO2.“ Jedes entwässerte Moor trägt so zur globalen Erwärmung bei.

+ Bäume im Ahrensfelder Moor spiegeln sich in einem Graben. Die Wiedervernässung von Mooren und eine alternative landwirtschaftliche Bewirtschaftung der nassen Flächen fördern nach Ansicht von Experten den Klimaschutz. © Sina Schuldt / picture alliance / dpa

Weltweit bedecken Moore rund drei Prozent der Landfläche. Hierzulande machten sie noch fünf Prozent der gesamten Landfläche aus, erklärt Bärbel Tiemeyer, die am Thünen-Institut für Agrarklimaschutz in Braunschweig forscht. Allerdings seien die Moore oft nicht als solche zu erkennen. „Die finden sich gerade in Norddeutschland unter ganz normalen Äckern oder unter Grünland. Wenn man nicht einen Spaten in die Hand nimmt und nachguckt, würde man diese Moorböden gar nicht sehen.“ Etwa sieben Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche liege auf Moorboden. Diese sind für rund 37 Prozent aller Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft verantwortlich.

Wiedervernässen der Moorflächen, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu stoppen

Um den Ausstoß von Treibhausgasen zu stoppen, sehen Experten daher vor allem die Landwirtschaft in der Pflicht. Allein die Menge an CO2, die von einem Hektar Grünland mit Moorboden pro Jahr freigesetzt werde, entspreche der Fahrt eines Mittelklasseautos auf 145 000 Kilometern, rechnet Joosten vor. „Mit dem Ausmaß von einem Hektar kann man also jährlich drei bis vier Mal mit dem Auto um die Welt fahren“, sagt der Moorkundler und mahnt: „Das Wiedervernässen der Moorflächen ist der einzige Weg.“

+ Der Welttag zum Schutz der Feuchtgebiete am 02. Februar soll auf den Wert von Mooren und Flussufern für Nahrungs- und Wasserreserven hinweisen. © Ingo Wagner / picture alliance / dpa

Doch das läuft in den Bundesländern, von denen mittlerweile viele eigene Moorschutzprogramme aufgelegt haben, heterogen ab, wie Thünen-Expertin Tiemeyer erklärt. Wie viele Moorböden gemessen an der Gesamtfläche inzwischen wiedervernässt wurden, sei nicht vollständig nachvollziehbar. Außerdem gebe es Faktoren, die das Wiedervernässen erschweren.

„Eine Herausforderung sind die Agrarstrukturen und die Flächenpreise“, sagt Tiemeyer. Die Flächenpreise seien seit den 1990er Jahren gestiegen, was etwa einen Flächentausch oder Kauf erschwere. Hinzu komme, dass die kleinteiligen Flächen und kurzfristigen Förderperioden einen langfristigen Moorschutz für Landwirte, die sich im Klimaschutz engagieren wollen, wenig attraktiv mache. „Es bräuchte da kooperative Ansätze“, sagt Tiemeyer.

Paludikultur: Moorflächen wieder vernässen und nachwachsende Rohstoffe produzieren

Außerdem muss in die Pflege und den Unterhalt in der Renaturierung befindlicher Flächen investiert werden. „Viele haben die Hoffnung, wir machen die Flächen einfach nass und dann ist es gut. So einfach funktioniert es aber nicht“, sagt Hermann Wreesmann vom Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz in Niedersachsen (NLWKN). Dort wird vor allem an der Renaturierung alter Torfabbauflächen gearbeitet. Dämme und Überläufe, mit denen ehemalige Moorflächen nun unter Wasser gesetzt werden, müssen unterhalten und gepflegt werden. Wreesmann spricht von einer „Generationenaufgabe“.

+ Der Naturschutzbund NABU und das Land Niedersachsen engagieren sich in der Renaturierung des Sulinger Moores im Landkreis Diepholz. © Julian Stratenschulte / picture alliance / dpa

Doch um Flächen zu vernässen, brauche es auch Akzeptanz - gerade in der Landwirtschaft, sagt der Greifswalder Forscher Joosten. Er verfolgt daher noch einen weiteren Ansatz: Die Paludikultur. Bei dieser Nutzungsform werden ehemalige Moorflächen wieder vernässt, so dass sie viel weniger Treibhausgase emittieren - und gleichzeitig werden darauf nachwachsende Rohstoffe produziert. Beispielsweise erprobt Joostens Team auf einer Versuchsfläche nahe Oldenburg, wie Torfmoose landwirtschaftlich als Ersatz-Substrat für herkömmlichen Torf angebaut werden könnten. Noch steckt das Vorhaben in der Entwicklung. Joosten ist sich aber sicher, dass es eines Tages den Klimaschutz vorantreiben wird: „Das Klima profitiert davon doppelt.“ Mit Material der dpa