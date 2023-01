Wetterumschwung in Niedersachsen: Morgen wird es „windiger und stürmisch“

Niedersachsen steht stürmisches Wetter bevor. (Archivbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

In Niedersachsen wird es am Sonntag stürmisch. An der See werden stürmische Böen von bis zu 65 Kilometern pro Stunde erwartet.

Hannover – Niedersachsen steht am Sonntag, 29. Januar 2023, ein Wetterumschwung bevor. Während am Samstagabend laut dem Windradar von Wetter Online auch an der Küste eine maximale Windgeschwindigkeit von 35 Kilometern pro Stunde über das Land zieht, soll es am Sonntag „windiger und stürmisch“ werden. Das berichtete Michael Bauditz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Wetter in Niedersachsen: Es wird stürmisch und auch Regen wird erwartet

An der See werden demnach Windböen um 55 km/h aus Südwest, zum Sonntagabend auch stürmische Böen um 65 km/h erwartet. Bereits in der Nacht zum Sonntag kann es einzelne Niederschläge geben. Dadurch kann es zu überfrierender Nässe kommen – der DWD warnte deswegen bereits vor dem Wochenende vor „Glättegefahr durch gefrierenden Regen“. Tagsüber bleibt es dicht bewölkt, besonders im Norden von Niedersachsen erwartet der DWD zeitweise etwas Regen oder Sprühregen.

Die Temperaturen steigen tagsüber auf zwei bis drei Grad, an den Küsten und auf den Inseln auf sieben Grad. Im oberen Bergland liegen die Höchstwerte bei um die 0 Grad. In der Nacht zum Montag soll es der Vorhersage des DWD zufolge im Bergland schneien. Man kann also nach den hohen Silvester-Temperaturen von einer Winter-Rückkehr in Niedersachsen sprechen.

Wetter am Sonntag in Niedersachsen – im Harz sorgte Neuschnee bereits für Ansturm unter Skifahrern

Im Harz haben Neuschnee und der Beginn der Zeugnisferien am Samstag, 28. Januar 2023, bereits zu einem Besucheransturm geführt. Am Wurmberg, dem höchsten Berg Niedersachsens, lagen bis zu 45 Zentimeter Schnee auf den Pisten, sagte der Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn, Fabian Brockschmidt.

Neun von 15 Pisten waren nach Angaben des Harzer Tourismusverbandes allein am Wurmberg für Skifahrer geöffnet, auch die Rodelbahnen konnten genutzt werden. In St. Andreasberg waren vier von fünf Pisten geöffnet, alle Loipen für Langläufer waren dort gespurt.

„Es hat gestern Abend noch geschneit“, sagte Brockschmidt. Nach zwei Jahren Corona und kaum Schnee sowie Sturm in den Zeugnisferien 2022 freue er sich nun über die guten Schneebedingungen, die zahlreiche Gäste in den Harz lockten. Durch die Schneefälle der letzten Tage könnten auch die Skigebiete genutzt werden, in denen keine technische Beschneiung möglich sei – etwa in Hohegeiß oder am Sonnenberg in Sankt Andreasberg. (Mit Material der dpa)