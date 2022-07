Hitzewelle mit 42 Grad in der Lüneburger Heide? Wie solche Wetterprognosen entstehen

Teilen

In großen Teilen Deutschlands wird es in der kommenden Woche wieder heiß. Doch eine Wetterprognose sticht heraus und beschreibt einen Temperaturanstieg auf 42 Grad in der Lüneburger Heide. Ein Wetterexperte des Deutschen Wetterdienstes erklärt diesen Ausreißer. (kreiszeitung.de-Montage) © Bihlmayerfotografie/Jochen Tack/Imago

Eine Wetterprognose sagt 42 Grad in der Lüneburger Heide voraus. Kann es zu so einer Hitzewelle kommen? Kreiszeitung.de hat beim DWD nachgefragt.

Hannover – Rollt eine neue Hitzewelle auf Deutschland zu? Wenn man den Wetterprognosen Glauben schenken will, dann wird es zumindest in der Südhälfte Deutschlands in der kommenden Woche wieder heiß. Eine andere Prognose eines amerikanischen Wettermodells zeigt jedoch, dass es in der Lüneburger Heide in Niedersachsen zu einer Rekord-Hitze von bis zu 42 Grad kommen soll. Wie kann das sein? Kreiszeitung.de hat beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nachgefragt.

42 Grad in der Lüneburger Heide: erst vergangene Woche Hitzewelle mit 40 Grad

Erst in der vergangenen Woche ist es zu einer Hitzewelle gekommen, die teilweise in Niedersachsen und Deutschland mehr als 40 Grad hervorbrachte. So kratze auch Uelzen an der 40 Grad Grenze. Und mit dem extremen Wetter und der Hitze kommen auch die extremen Waldbrände, die in den europäischen Urlaubsländern, aber auch in der Sächsischen Schweiz oder Brandenburg zu Verwüstungen und erheblichen Schäden geführt hatte.

Neue Hitzewelle in Deutschland: In der Südhälfte wieder bis zu 36 Grad

„Insgesamt fiel der Juli 2022 deutlich zu warm, erheblich zu trocken sowie sehr sonnig aus.“ Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach ersten Auswertungen der Ergebnisse seiner rund 2.000 Messstationen. Und auch für die kommende Woche werde sich dieser Zustand kaum ändern, zeigen die Wetterprognosen des DWD. So soll es im Verlauf der Woche im Südwesten Deutschlands dauerhaft über 30 und sogar bis zu 36 Grad warm werden.

Mit der Hitze kommen aber auch die amtlichen Warnungen vor schweren Gewittern mit Sturmböen, Hagel und Starkregen. In Niedersachsen hingegen soll es ab der kommenden Woche eher bewölkt bleiben, Regnen und vereinzelt Gewittern. Doch sagt die wetterprognose des amerikanischen Modells nicht etwas genau anderes voraus?

Neue Hitzewelle: Kommt der Hitze-Knaller in Deutschland auf die Lüneburger Heide zu?

Nach Aussagen von Dr. Markus Übel, Sprecher des DWD befinde sich eine Aussage über einen solchen Hitze-Knaller, die noch vier bis zehn Tage in der Zukunft liegt, in der sogenannten Mittelfristprognose. Ab dem vierten Vorhersagetag nehme die Unsicherheit einer Wetterprognose mehr und mehr zu. „Etwas salopp gesprochen kann es vorkommen, dass selbst eine Vorhersage nur fünf Tage in die Zukunft kaum mehr möglich ist und dem Lesen im Kaffeesatz gleich kommt. In anderen Fällen kann man hingegen sogar sieben Tage im Voraus ganz gut vorhersagen, in welche Richtung das Wetter geht, wenngleich es für Details noch zu früh ist“, erklärt der Experte gegenüber kreiszeitung.de.

Etwas salopp gesprochen kann es vorkommen, dass selbst eine Vorhersage nur fünf Tage in die Zukunft kaum mehr möglich ist und dem Lesen im Kaffeesatz gleich kommt

Hitze in Niedersachsen: Wetterprognose abhängig von Betrachtung mehrerer Modelle

Wird dann mit solchen Aussagen nicht mit den Ängsten der Menschen gespielt? Verfallen die Deutschen in diesem Sommer nicht in eine Hitze-Panik? Es kommt darauf an, um was für eine Aussage es sich handelt. Denn wie der DWD-Sprecher weiß, „ist es für einen Meteorologen unerlässlich, mehrere Modelle bzw. unterschiedliche Modellläufe zu vergleichen.“ Jedes der gängigen Wettermodelle erstelle mehrfach am Tag aktualisierte Wetterprognosen, sogenannte Modellläufe. Diese können sprunghaft oder konstant sein, und das deutet auf eine Sicherheit oder Unsicherheit der Wetterentwicklung hin.

Zudem gebe es Ensemble-Prognosen. Dabei rechne ein Modell zum selben Zeitpunkt bis zu 40 oder 50 Mal mit leicht veränderten Anfangsbedingungen, so der Experte zu möglichen Hitzewellen in Deutschland. Der Anfangszustand ist nie exakt bekannt. So bekomme man eine ganze Schar an Prognosen, die man miteinander vergleichen kann.

Hitzewelle nächste Woche: Wetterprognose und extreme Hitze nur ein Ausreißer

„Vergleicht man unterschiedliche Modellläufe des GFS, andere Modelle und die Ensemble-Prognosen, dann erkennt man schnell, dass es sich bei dem von Ihnen genannten Vorhersagelauf um einen absoluten Ausreißer handelt“, bilanziert Markus Übel angesichts der möglichen Hitzewelle in Deutschland. Auch wenn man die extreme Hitze für die Lüneburger Heide nicht ganz ausschließen könne, so ist diese Variante jedoch als sehr unwahrscheinlich einzuschätzen.

Hitzewelle in Deutschland: Hohe Temperaturen im Süden „recht sicher“

„Aktuell sieht es danach aus, dass vor allem in der Südhälfte Deutschlands Mitte nächster Woche erneut sehr heiße Temperaturen, teils auch wieder über 35 Grad wahrscheinlich sind, wie stark die Hitze allerdings wirklich wird und wie weit die Hitze nach Norden vorankommt, ist aus heutiger Sicht noch sehr unklar“, gibt der DWD-Sprecher einen Ausblick auf die kommende Woche.

Gerade für den Norden sei die Variabilität bei den Ensembles noch sehr hoch und auch der Vergleich unterschiedlicher Modelle lasse auf eine hohe Unsicherheit schließen. Während im Süden hohe Temperaturen also quasi schon recht sicher sind, „ist für Norddeutschland von eher kühlem Wetter über normales Sommerwetter bis hin zur Rückkehr der Hitze noch alles möglich“.