Sturmtief Friederike bringt Schnee und heftige Böen - Oberharz für Lkw gesperrt

In Clausthal-Zellerfeld fällt am Donnerstag der Schulunterricht aus. Neben dem starken Schneefall werden schwere Sturmböen erwartet.

Bremen/Niedersachsen - Am Donnerstag wird uns das Sturmtief Friederike erreichen. Neben Niederschlägen und heftigen Böen sind auch Behinderungen im Verkehr zu erwarten.

Update, 11.50 Uhr:

Wegen starken Schneefalls und des bevorstehenden Sturmtiefs „Friederike“ ist der Oberharz am Donnerstagvormittag für Lastwagen gesperrt worden. Auf dem Steilstück der Bundesstraße 4 zwischen Bad Harzburg und Torfhaus sind nach Angaben des Polizeilagezentrums in Goslar bereits einige Lkw liegen geblieben.

Auch rund um Braunlage habe es starke Schneefälle gegeben, sagte ein Sprecher. Der Sturm sei dort allerdings noch nicht richtig angekommen. Auf dem exponierten Brocken war schon am Morgen Windstärke elf mit Windgeschwindigkeiten von rund 100 Stundenkilometern gemessen worden.

Update, 11.40 Uhr:

Die Deutsche Bahn hat im Norden die Geschwindigkeit auf den Strecken zwischen Wolfsburg und Berlin sowie Hannover und Würzburg reduziert. ICE- und IC-Züge dürfen dort vorläufig maximal Tempo 140 fahren, teilte die Deutsche Bahn mit.

Entsprechend kommt es zu Verspätungen. Wegen eines umgestürzten Baumes wurde der Zugverkehr am Vormittag auf der Strecke Hamburg-Cuxhaven zwischenStade und Horneburg unterbrochen. In Nordrhein-Westfalen wurde der Zugverkehr nach Bahnangaben wegen des Sturms bereits komplett eingestellt. Ob es in Niedersachsen zu weiteren Einschränkungen kommt, hänge von der Stärke des Sturms ab, so die Bahn.

„Friederike“ hat am Donnerstagvormittag den Westen Niedersachsens erreicht. „So langsam wird es lebhafter“, sagte der Sprecher der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Dennis Dickebohm.

Die Polizei habe relativ viele Unfälle registriert - ob es einen Zusammenhang mit dem Sturm gab, konnte er zunächst aber nicht sagen.

Auch in Stadt und Landkreis Osnabrück registrierte die Leitstelle am späten Vormittag eine Zunahme von Feuerwehreinsätzen. „Es geht vor allem um auf die Straßen gefallene Äste und Bäume“, sagte Polizeisprecher Frank Oevermann. So hätten in Dissen umgestürzte Bäume eine Telefonleitung gekappt. Meldungen über Personenschäden lagen den Polizeidienststellen zunächst nicht vor.

Schulausfall in Northeim

Die Schüler an vielen Schulen im Landkreis Northeim wurden am Donnerstag frühzeitig nach Hause geschickt. Betroffen seien 22 Einrichtungen, teilte die Kreisverwaltung am Vormittag mit. Dort ende der Unterricht spätestens mittags. Trotz der Unterrichtsausfälle sei die Betreuung der Kinder aber jeweils bis zum regulären Unterrichtsschluss gewährleistet.

Update, 10.45 Uhr:

Im Einzugsbereich der Autobahnpolizei Langwedel, den östlich von Bremen gelegenen Abschnitten der A1 und der A27, regnet es zur Stunde in Strömen. Zeitweise kommt es zudem zu Schneefällen, berichtete ein Polizeisprecher gegenüber kreiszeitung.de. Die Temperaturen der A1-Fahrbahn liegen ihm zufolge bei einem bis drei Grad. Autofahrern rät der Beamte daher zu besonderer Aufmerksamkeit. Eine akute Glättegefahr bestehe nicht.

Allerdings beeinträchtigen seit rund einer Stunde zwei Unfälle den Verkehr auf der Autobahn 1. Sowohl in Richtung Hamburg - zwischen Stuckenborstel und Bockel - als auch in Richtung Bremen - zwischen Posthausen und Oyten - kam es kürzlich zu einem Unfall. Details konnte der Polizeisprecher gegen 10.30 Uhr noch nicht nennen.

Update, 18. Januar, 8.40 Uhr:

Auf dem Brocken erreichten die Windböen bereits die Stärke 11. Dies entspreche Geschwindigkeiten um 100 Stundenkilometer, sagte ein Sprecher der Wetterwarte des Deutschen Wetterdiensts auf dem höchsten Berg Norddeutschlands. Noch deutlich stärkere Sturmböen mit bis zu 160 Stundenkilometern werden für den frühen Nachmittag erwartet. Auf dem 1.141 Meter hohen Brocken hat am Morgen zudem heftiges Schneetreiben eingesetzt. Die Schneehöhe beträgt derzeit gut eineinhalb Meter.

Im Oberharz fällt an allen Schulen der Unterricht aus. Auch die Schülerbeförderung aus in andere Kommunen wurde eingestellt. Der Landkreis Goslar weist darauf hin, dass Eltern bei gefährlichen Wetterverhältnissen grundsätzlich selbst entscheiden können, ob sie den Schulweg ihres Kindes für zu gefährlich halten.

Die Fluggesellschaft KLM teilte unterdessen mit, dass sie wegen des Sturms zahlreiche Flüge gestrichen hat, darunter die Verbindungen von Amsterdam nach Hannover und Bremen. Der starke Wind schränke die Kapazität der Landebahnen am Amsterdamer Flughafen Schiphol erheblich ein, teilte KLM mit. Am Flughafen Hannover könne man noch keine Prognose zu weiteren Flugausfällen geben. Man müsse abwarten, wie stark der Wind werde, sagte eine Sprecherin am Morgen. Auch der Flughafen München war von den KLM-Streichungen betroffen.

Die Deutsche Bahn riet Reisenden via Twitter, sich vorab über mögliche Störungen zu informieren.

Update 18. Januar, 7.20 Uhr: Bahn- und Flugverkehr läuft problemlos

Sturmtief „Friederike“ hat am Donnerstagmorgen Kurs auf Niedersachsen genommen. Zwar fiel auf dem Brocken im Harz noch kein Schnee, dafür pustete der Wind mit über 100 Kilometern pro Stunde aber schon kräftig, wie ein Meteorologe der dortigen Wetterstation am frühen Morgen sagte. Beeinträchtigungen an den Flughäfen Hannover und Bremen gab es am Morgen nicht.

Der Bahnanbieter Erixx meldet um 6.15 Uhr keinerlei Behinderungen im Streckennetz. Auch die Deutsche Bahn meldet bislang keine großen Störungen. Laut offiziellen Meldungen ist ein Schulausfall lediglich in den Städten Braunlage und Clausthal-Zellerfeld angekündigt.

„Friederike“ ähnlich stark wie „Xavier“

Sturmtief „Friederike“ dürfte nach Einschätzung eines Experten des Deutschen Wetterdienstes nicht so große Schäden anrichten wie Sturmtief „Xavier“ im Oktober. Damals hätten die Bäume wesentlich mehr Laub getragen und damit dem Wind mehr Angriffsfläche geboten als jetzt im Januar, sagte DWD-Meteorologe Markus Eifried am frühen Donnerstagmorgen.

+ Am Donnerstag wird es stürmisch in Bremen und Niedersachsen. © dpa In Regionen, denen Orkanböen drohen, empfehlen die Meteorologen, Aufenthalte im Freien zu vermeiden. Sie warnen vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln und Schäden an Gerüsten und Hochspannungsleitungen.

Extreme Orkanböen auf dem Brocken

Auf dem Brocken im Harz drohen durch Sturmtief „Friederike“ extreme Orkanböen bis zu 160 Stundenkilometer. Der Deutsche Wetterdienst warnte für die dortigen Hochlagen über 1.000 Meter vor extremen Unwetter. Die Warnung gilt von 10 Uhr bis 22 Uhr am Donnerstagabend.

Die Unwetterwarnung der Stufe vier ist die höchste, die der DWD ausgibt. Die Meteorologen raten dann, Häuser nicht zu verlassen und sichere Räume aufzusuchen.

Zahlreiche Glätteunfälle auf A28 und A29

Glatte Straßen haben in Teilen Niedersachsens zu zahlreichen Unfällen geführt - am Abend und in der Nacht besonders rund um Wilhelmshaven und Westerstede. Auf den Autobahnen 28 und 29 krachte es „im Minutentakt“, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 150.000 Euro.

Auf der A28 krachte ein Auto bei Westerstede in die Leitplanke, zwei weitere Wagen fuhren auf. Im Kreis Friesland kam ein Auto von der Fahrbahn ab, riss mehrere kleine Bäume um und rutschte in den Straßengraben.

Auch rund um Cloppenburg, Vechta und im Kreis Ammerland kam es auf glatten Straßen zu Unfällen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes droht in Niedersachsen überall bis zum Morgen noch Straßenglätte. „Im Berufsverkehr kann es wieder Probleme geben“, sagte die Polizeisprecherin.

Update 17. Januar, 16 Uhr: Am Donnerstag werden in der Mitte und im Süden Niedersachsens schwere Sturmböen bis 100 Stundenkilometer aus westlichen Richtungen erwartet. Zudem besteht die Gefahr vor orkanartigen Böen um 115 Stundenkilometer. In starken Schauern und Gewittern sowie im Bergland können am Nachmittag auch einzelne Orkanböen über 120 Stundenkilometer auftreten.

Schulausfall: Wegen des angekündigten Sturmtiefs „Friederike“ fällt am Donnerstag im Oberharz die Schule aus. Dies gelte für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen eins bis zehn in den Schulen in Clausthal-Zellerfeld und Braunlage, teilte der Landkreis Goslar am Mittwoch mit. Der Deutsche Wetterdienst hat für Donnerstag extreme Witterungsverhältnisse mit heftigen Orkanböen für den Oberharz vorausgesagt.

Update 17. Januar: Nach derzeitigen Wetterberechnungen wird der Norden Niedersachsens nicht so stark betroffen wein, wie der Süden. Der Deutsche Wetterdienst warnt in einer Vorabinformation vor schweren Sturmböen bis 100 Stundenkilometern, im Bergland auch darüber.

Heute und in der kommenden Nacht tritt streckenweise Glätte durch einzelne Schneeschauer, Schneematsch und gefrierende Nässe auf. Im Bergland ist Neuschnee zwischen 5 und 10 cm wahrscheinlich. Am Donnerstag schneit es vor allem im Norden Niedersachsens zum Teil länger anhaltend.

Bei den zu erwartenden Windgeschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometern werden zahlreiche Bäume umstürzen. Mit Einschränkungen und größeren Behinderungen im Straßen-, Bahn- und Luftverkehr ist zu rechnen.







Update 16. Januar: Während der Wetterdienst am Dienstag und Mittwoch vor Gewittern und einzelnen Sturmböen warnt, soll es am Donnerstag richtig stürmisch werden. Von Westen her stürmisch auffrischender Südwest- bis Westwind. Sturmböen und schwere Sturmböen wahrscheinlich, orkanartige Böen nicht ausgeschlossen. Die Entwicklung sei laut Deutschem Wetterdienst noch unsicher. Andere Wetterdienste sprechen teilweise von Windgeschwindigkeiten bis zu 150 Stundenkilometern.

--

Bereits im Laufe der Woche nehme der Wind stetig zu, am Donnerstag weite sich das Starkwind-/ bzw. Sturmfeld rasch ostwärts aus, wie der Deutsche Wetterdienst berichtet . Im Westen und Nordwesten nimmt der Wind weiter zu, dort kommt es ab Mittag zu schweren Sturmböen, an der See und in den Mittelgebirgen zu orkanartigen Böen.

Dem Harz und auch anderen Landesteilen droht orkanartiges Wetter. Am stürmischsten werde es wohl auf dem Brocken zugehen, sagte Rene Sossna von der Wetterwarte auf dem mit 1141 Metern höchstem Berg Norddeutschlands. "Wir rechnen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 150 Stundenkilometern", sagte Sossna. Auch auf anderen Gipfel im Harz, wie dem 971 Meter hohen Wurmberg bei Braunlage, sei mit Windstärke 12, also mit mindestens 120 Stundenkilometern zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst geht davon aus, dass es auch überall anders im Norden Orkanböen geben kann. Da in den Höhenlagen des Harzes am Dienstag voraussichtlich viel Neuschnee fallen werde, sei im Mittelgebirge angesichts des bevorstehenden Sturmes auch mit Schneeverwehungen zu rechnen, sagte Sossna. Derzeit liegt auf dem Brocken rund ein Meter Schnee.

Vor 11 Jahren fegte "Kyrill" über Deutschland. Damals ging in Deutschland zeitweise nichts mehr. Sämtlich Bahn- und Flugverbindungen wurden vorübergehend eingestellt. Auch der aktuelle Sturm hat durch Potenzial für Behinderungen im Bahn-, Straßen- und Flugverkehr.

Stürme, Hitze, Überschwemmungen und Starkregen: In Deutschland nehmen extreme Wetterereignisse zu. Im vergangenen Jahr rückte die Bundesrepublik auf dem Klima-Risiko-Index der Umweltschutzorganisation Germanwatch vom 64. auf den 42. Platz der am meisten betroffenen Staaten vor.