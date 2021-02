Wetter-Warnung: Enorme Schneewalze überrollt Niedersachsen am Wochenende

Vom Regen zurück in den Schnee. Möglicherweise sogar sehr viel Schnee. Am Wochenende drohen laut Meteorologen Unwetter, wie sie schon lange nicht mehr gesehen wurden.

Nach milden Temperaturen sind ab Freitag wieder Minusgrade angekündigt.

In Deutschland herrscht ein Mix aus Polarluft im Norden und Frühlingsluft im Süden.

im Norden und im Süden. Laut Meteorologen könne sich am Wochenende eine dicke Schneedecke über Norddeutschland ziehen.

Update 4. Februar, 16 Uhr: Extreme Wetter-Unterschiede werden in Deutschland erwartet, wo genau die Grenze sein wird, ist noch offen. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden voraussichtlich Niedersachsen und Bremen am stärksten betroffen sein. Zwischen Bremen und der Lüneburger Heide sowie südlich von Bremen könnten am Sonntag 20 bis 30 Zentimeter Schnee fallen, sagte DWD-Meteorologin Franka Nawrath. Bei stürmischem Wind seien Schneeverwehungen möglich.

Wetter-Warnung vor ungewöhnlich viel Schnee in Niedersachsen

Ursprüngliche Meldung vom 3. Februar: Niedersachsen - In Deutschland herrschen derzeit große Wettergegensätze zwischen Nord und Süd - das Wetter in der Bundesrepublik ist derzeit ein Mix aus Polar- und Frühlingsluft. Nachdem der Winter Niedersachsen eingeholt hatte, scheint es am Mittwoch nun eine kleine Wetter-Trendwende zu geben: Plustemperaturen im einstelligen Bereich und Regen dominieren in weiten Teilen Niedersachsen bis zum Wochenende, nur im äußerten Norden halte sich die Polarluft wacker.

So viel Schnee, wie nun erwartet wird, gab es im Norden lange nicht. Doch die Wettergegensätze über Deutschland bleiben groß und nehmen sogar noch zu. „Bis zum Wochenende präsentiert sich das Wetter in den meisten Landesteilen wechselhaft und mild. Zum nächsten Wochenende werden die Gegensätze dann noch größer“, weiß Meteorologe Björn Goldhausen.

Eine Luftmassengrenze genau über Deutschland trennt dann eisige Polarluft im Norden von sehr milder Frühlingsluft im Süden. Deshalb könne das Wetter zum Wochenende turbulent werden. Denn vor allem da, wo warme auf kalte Luft trifft, sei mit extrem starken Niederschlägen zu rechnen.

Niedersachsen: Sehr große Mengen an Neuschnee am Wochenende

Goldhausen erklärt: „Während es auf der ‚warmen Seite‘ länger anhaltend und kräftig regnet, schneit es auf der ‚kalten Seite‘ meist.“ Nach derzeitigem Stand würden die Wettermodelle dabei sehr große Neuschneemengen in Niedersachsen berechnet haben. Selbst im Flachland seien demnach regional 20 bis 40 Zentimeter Schnee möglich, örtlich komme es wie bereits am Dienstag auch wieder zu gefrierendem Regen. Somit dürfte es erneut zu vereisten Straßen kommen, sodass die Unfallgefahr wieder deutlich erhöht ist.

+ Der Winter pausiert nur kurz: Schon am Wochenende soll wieder viel Schnee über Niedersachsen fallen. © dpa/Julian Stratenschulte

Aufgrund der großen Temperaturgegensätze zwischen Nord und Süd wird auch der Wind ein Thema werden. „Besonders auf der kalten Seite der Luftmassengrenze frischt dieser nämlich immer mehr auf. Selbst ein ausgewachsener Schneesturm mit gefühlten Temperaturen im zweistelligen Minusbereich ist dann denkbar“, erläutert der Meteorologe. An den Küsten würden durch die Gischt - also dem Schaum auf dem Wasser - dann wahre Eislandschaften entstehen.

Unwetter-Warnung: Prognose noch unsicher

Goldhausens Fazit ist: „Was wir wissen: Zum Wochenende werkelt das Wetter an einer Unwetterlage, wie wir sie schon lange nicht mehr erlebt haben. Unsicher ist, wo genau der Übergangsbereich zwischen warm und kalt liegen wird und somit wo genau mit viel Schnee und Sturm zu rechnen ist.“ Am wahrscheinlichsten sei dies in Niedersachsen der Fall, es gibt aber auch Lösungen, wo eher die Landesmitte betroffen ist. Aus diesem Grund sind belastbare Prognosen für das Wochenende derzeit noch kaum möglich“, wie hna* ebenfalls berichtet.

