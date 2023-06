Temperatur-Achterbahn am Wochenende: Tagsüber Sommer, nachts Tiefsttemperaturen

Mal warm, mal kalt: In Niedersachsen und Bremen treten in den kommenden Tagen ganz unterschiedliche Temperaturen auf. Die Wettervorhersage für den Norden.

Hannover/Bremen – Es wird sommerlich schön in Niedersachsen und Bremen. Auch wenn die Schafskälte 2023 noch einmal einen Temperatursturz Mitte Juni herbeiführen könnte, klopft in den kommenden Tagen der Sommer im Norden Deutschlands an. Temperaturen jenseits der 20 Grad Marke sind sicher.

Temperatur-Achterbahn in Niedersachsen: Tagsüber bis 24 Grad – Nachts nur noch 4 Grad

Nach den trüberen und gemäßigteren vergangenen Tagen, wird es warm im Norden. Das teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Zwar startet der Freitag, 2. Juni 2023, gebietsweise stark bewölkt, im Verlauf des Tages soll das Wetter in Niedersachsen und Bremen jedoch zunehmend heiterer und trockener werden. Maximale Temperaturen von 18 bis 23 Grad sind zu erwarten.

In den kommenden Tagen soll es in Niedersachsen zu einer richtigen Temperatur-Achterbahn kommen. Tagsüber wird die 20-Grad-Marke geknackt, nachts stürzt die Temperatur auf 4 Grad ab.

In den Nächten stürzt die Temperatur aber wieder ab. So soll es mit 4 bis 9 Grad in Niedersachsen noch einmal richtig kalt werden. Auf den Inseln soll die Temperatur zumindest noch im zweistelligen Bereich und somit auf 11 Grad bleiben.

Trockene Sonnenstunden am Wochenende: Wetterprognose sagt Sommerwetter für Niedersachsen voraus

Der Samstag lockt hingegen wieder mit viel Sonnenschein und lockeren Wolkenfeldern. Es wird 20 Grad – im Ostfriesland 23 Grad – warm. Im Süden Niedersachsens und auf den Inseln bleibt es am Tage etwas kühler. Nachts wird es dann wieder kalt – eine Temperaturachterbahn, die sich über das ganze Wochenende zieht. So soll es in der Nacht zum Sonntag, zunächst klar sein, später kommt von der Nordsee eine dichtere Wolkendecke daher. In Niedersachsen treten Temperaturen von 5 bis 8 Grad auf, auf den Inseln 11 Grad.

Die Wolken sollen am Sonntag vor allem an der Nordsee bleiben, im Rest Niedersachsen gibt es viel Sonnenschein. Es bleibt trocken bei 18 bis 24 Grad. Auf den Inseln und in den südlichen Landesteilen bleibt es etwas kühler. In der Nacht zu Montag dann das gleiche Spiel: Es wird kalt. 6 bis 9 Grad im Binnenland, 11 Grad auf den Inseln.