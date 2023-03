Schneerutsche und Glatteis: Mehrere Unfälle in den Landkreisen Diepholz und Verden

Von: Marcel Prigge

Aufgrund der glatten Straßen ist es in der Nacht zu Samstag, 11. März 2023, zu mehreren Unfällen in den Landkreisen Diepholz und Verden gekommen. © Nord-West-Media

Glatteis auf den Straßen Niedersachsens: In der Nacht ist es zu mehreren Unfällen gekommen. Die Polizei und Feuerwehr hatten alle Hände voll zu tun.

Ochtmannien/Achim – Das Wetter war zwar angekündigt, trotzdem kam der Schneefall für viele Autofahrer überraschend: Aufgrund von Glätte ist es in der Nacht zu Samstag, 11. März 2023, auf den Straßen in Niedersachsen zu zahlreichen Unfällen gekommen. Unter anderem auch im Landkreis Diepholz und im Landkreis Verden. Ein Mann konnte sich nach einem Unfall nicht mehr aus seinem Auto befreien.

Mehrere Unfälle in den Landkreisen Diepholz und Verden: Schneerutsche und Glatteis

Mehrere Zentimeter Schnee, darunter eisglatte Straßen: In Niedersachsen ist es aufgrund von Glätte zu mehreren Unfällen gekommen. So führte beispielsweise die rutschige Fahrbahn bei Ochtmannien im Landkreis Diepholz gleich zu zwei Unfällen im Abstand von nur 200 Metern.

Auto und Lkw in den Graben gefahren: Unfälle nur 200 Meter voneinander entfernt

Wie Nord-West-Media berichtet, sei zunächst ein 54-jähriger Autofahrer mit seinem Mercedes von der Fahrbahn in den Graben gefahren. Er blieb so unglücklich mit der Tür am Baum stehen, dass er nicht selbstständig sein Fahrzeug verlassen konnte. Einsatzkräfte der Feuerwehr zogen das Auto aus dem Graben, um den Mann zu befreien. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert worden, um sicherzustellen, dass keine Verletzungen vorliegen.

Ein Lkw ist in Achim im Landkreis Verden aufgrund von Glätte von der Straße abgekommen, ins Schleudern geraten und umgekippt. Der Fahrer ist dabei nicht verletzt worden. © Nord-West-Media

Noch während des Einsatzes geriet 200 Meter entfernt ein Lkw von der rutschigen Straße in den aufgeweichten Seitenraum. Dort blieb er stecken. Der Fahrer blieb dabei unverletzt, aber die Bergungsmaßnahmen erforderten eine längere Sperrung der Straße.

Lkw kippt in Achim um: Glatte Straßen sorgen für Probleme in Niedersachsen

Auch in Achim im Landkreis Verden ist es in der Nacht zu einem wetterbedingten Einsatz gekommen. Eine Lkw-Zugmaschine ist nach Angaben von Nord-West-Media auf der Landstraße Badener Holz auf komplett schneebedeckter Fahrbahn ins Schlingern geraten. Das Fahrzeug fuhr nach links in den Grünstreifen. Dort drehte sich das schwere Fahrzeug um die eigene Achse und kippte auf die Fahrerseite um. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Der Verkehr konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.