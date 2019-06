Am Sonntag wird es richtig warm in Niedersachsen

Tolles Sommerwetter in ganz Norddeutschland: Niedersachsen und Bremen steht laut Deutschem Wetterdienst (DWD) der bisher wärmste Tag des Jahres bevor. Temperaturen von mehr als 30 Grad sagt der Wetterdienst für diesen Sonntag voraus.

Offenbach - Lediglich auf den Inseln Baltrum, Spiekeroog und Norderney werde es ein paar Grad kühler sein, erklärte DWD-Meteorologe Markus Übel am Samstag in Offenbach. An den folgenden Tagen dürfte es dann an der Nordsee-Küste mit 21 bis 24 Grad nicht mehr ganz so sommerlich warm sein. „Hannover bleibt allerdings in einer Übergangszone - dort bleibt es weiter sommerlich“, sagte Übel der Deutschen Presse-Agentur.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa