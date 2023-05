„Volle Lotte Sonnenschein“: Niedersachsen-Wetter hat nächstes Hitze-Hoch im Gepäck

Von: Jan Knötzsch

Das Wetter in Niedersachsen schlägt seine Kapriolen, wie es will. Erst der Hitze-Hammer, dann Kältesturz, Starkregen und Gewitter. Wann wird‘s wieder richtig Sommer?

Hannover/Bremen – Die Frage ist fast so unsicher zu beantworten, wie die, ob sich nun am letzten Wochenende im Mai in der Bundesliga Borussia Dortmund oder aber doch noch der FC Bayern München den Meisteritel sichert: Wie wird das Wetter in Niedersachsen und in Bremen? Klar, eine Tendenz lässt sich bei der Vorhersage des Niedersachsen-Wetters immer ablesen – genau wie in der Meisterschaftsfrage, wo der BVB die bessere Ausgangsposition vor den Bayern hat, während Werder Bremen nach dem Klassenerhalt den ersten Transfer eingetütet hat.

Beim Wetter in Niedersachsen hatten zuletzt Starkregen, Gewitter und eine Kältefront das Bundesland im Griff – sogar Tornados, so die Ansage vor dem großen Unwetter, das mit Schlammlawinen einen Ort in Niedersachsen flutete, sollen möglich gewesen sein. Kurzum: Davon, dass mit dem Wetter in Niedersachsen der Sommer nach Himmelfahrt Einzug hielt, hatten die Bewohner in Niedersachsen und in Bremen nichts. Stattdessen stellt sich eine große Frage – in beiden Bundesländern.

Wer beim Niedersachsen-Wetter und in Bremen auf hohe Temperaturen hofft, braucht noch ein bisschen Geduld

Nein, nicht nur die, wie das Wetter in Niedersachsen und Bremen in den kommenden Stunden und Tagen wird, sondern die, die der inzwischen längst verstorbene Entertainer und Showmaster Rudi Carrell – er war lange nahe Bremen heimisch – einst besang: Wann wird‘s mal wieder richtig Sommer? Oder: Wann sind zumindest die Temperaturen beim Wetter in Niedersachsen und Bremen mal endlich wieder so, dass man sich zumindest fühlt, als sei es Sommer – auch wenn der kalendarische Sommeranfang erst am Mittwoch, 21. Juni 2023 stattfindet. Bis dahin wird freilich noch einiges an Zeit ins Land gehen und einiges an Wasser die Weser entlang fließen, doch die Hoffnung der Menschen beim Wetter Niedersachsen-Wetter ist ebenso wie bei den Menschen in und um Bremen klar.

Blick aufs Thermometer: Wann wird es beim Wetter in Niedersaschsen und Bremen wieder sommerlich warm? Zuletzt hatten Unwetter den Norden fest im Griff und richteten manches Unheil an. © Imago/Christoph Hardt

Heißt: Einen Wetter-Hammer wie nach den heißesten Tagen des Jahres brauchen sie nicht. Aber wie wird das Wetter in Niedersachsen und Bremen in den nächsten Tagen denn nun? Und wann klappt‘s damit, dass das Niedersachsen-Wetter für das Bundesland ebenso wieder wohlig warme Temperaturen im Gepäck hat wie das Wetter für Bremen? Nun, ein bisschen Geduld ist bei dieser Frage vonnöten. Denn: Laut Wetterbericht sollen die Temperaturen in der Nacht auf Donnerstag, 25. Mai 2023, auf bis zu 6 Grad absinken. Nicht sonderlich schlimm, die Zeiten längst vergangener Kälte-Knaller beim Wetter in Niedersachsen sind vorbei – aber eben auch nicht sonderlich warm.

Wetter in Niedersachsen und Bremen: Zum Ende der Woche wird es wärmer – die neue Woche beginnt mit Top-Temperaturen

Und das Wetter in Niedersachsen und Bremen wird vorerst auch tagsüber (noch) nicht in ungeahnte Höhen vordringen, was die Temperaturen angeht. Die Höchstwerte am Mittwoch, 24. Mai 2023, liegen zwischen 14 und 18 Grad. Immerhin gut zu wissen nach den Unwettern der näheren Vergangenheit: Es bleibt meist regenfrei.

Am Donnerstag, 25. Mai 2023, verhält es sich mit dem Wetter in Niedersachsen und Bremen laut Vorhersage ähnlich: Nicht bitterkalt, aber auch nicht megawarm – doch der Regen hält sich vornehm zurück. Doch es geht voran. Und es geht auch besser. Am Freitag, 26. Mai 2023, soll es wieder mehr Sonnenschein geben.

„Volle Lotte Sonnenschein“: „Pfingstsommer“ gibt Vorschau auf die heiße Jahreszeit beim Niedersachsen-Wetter

Die Höchstwerte liegen dann zwischen 14 Grad auf den Inseln und 20 Grad – die letztere Marke soll in den südlichen Teilen Niedersachsens erreicht werden, heißt es seitens des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in der Vorhersage für das Wetter in Niedersachsen und Bremen. Doch da wäre ja noch die alte Rudi Carrell-Frage, wann es mal wieder richtig Sommer wird, zumindest aber, wann sommerliche Temperaturen das Niedersachsen-Wetter und selbiges in Bremen dominieren?

Nun, wem die 20 Grad vom Freitag, 26. Mai 2023 noch nicht als sommerlich genug reichen, der darf sich auf den Wochenbeginn freuen. Für den nämlich prognostiziert der DWD, was das Wetter in Niedersachsen, Bremen und dem Norden angeht, Temperaturen bis zu 25 Grad. Wetter-Experte Dominik Jung jedenfalls kündigt „fast überall volle Lotte Sonnenschein“ an, wie der Meteorologe von wetter.net sagt. Gleichwohl: „Ein kleiner Wackelkandidat“, so Jung, sei noch der Pfingstmontag, für den noch nicht klar ist ob es beim Wetter in Niedersachsen und Bremen komplett trocken bleibt.