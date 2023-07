Wetter-Widerspruch am Mittwoch in Niedersachsen: Regen, Gewitter – aber mehr als 20 Grad

Durchwachsener Trend

Widersprüchlicher könnte das Wetter am heutigen Mittwoch nicht sein: Neben Gewittern und Regen zeigt das Thermometer satte 20 Grad an.

Niedersachsen – Sommer und Herbst gleichzeitig? Beim Blick auf den aktuellen Wetterbericht für Niedersachsen scheint dieser absurde Zustand Realität zu sein. Fakt ist, das Wetter kann sich nicht entscheiden: Neben Regen und Gewittern klettert das Thermometer in Niedersachsen heute vielerorts auf mehr als 20 Grad Celsius. Das teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Wetter-Widerspruch am Mittwoch in Niedersachsen: Regen und Gewitter – Auch beim Deichbrand

„Heute Vormittag in der Nordhälfte überwiegend stark bewölkt und zeitweise Regen, im Tagesverlauf örtlich gewittrig, südlich des Mittellandkanals anfangs größere Auflockerungen“, heißt es im DWD-Bericht. So nass es auch wird, so warm ist es vielerorts: Die Höchstwerte des Tages liegen bei 21 Grad in Ostfriesland, in Göttingen sogar bis 25 Grad. Verantwortlich ist hier ein schwacher Tiefdruckeinfluss, durch den mäßig warme Meeresluft nach Niedersachsen strömt.



Auf den Inseln und im Harz ist es allerdings deutlich frischer, bei maximal 19 Grad Celsius. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus West. Auch Unwetter erwartet die Menschen in Niedersachsen vielerorts: „Im Tagesverlauf einzelne Gewitter mit Starkregen um 15 l/qm in einer Stunde und stürmischen Böen um 65 km/h gering wahrscheinlich.“



Ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag hält sich der Regen in Niedersachsen. Es bleibt weiterhin stark bewölkt. Die Temperaturen fallen auf 11 bis 14 Grad ab. Auf den Inseln ist es nachts etwas milder bei 15 Grad.

