Diverse Landkreise betroffen: Wetterdienst warnt vor heftigen Sturm in Niedersachsen

Von: Marcel Prigge

Teilen

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starken Windböen in diversen Landkreisen. Die Sturmwarnungen in Niedersachsen im Überblick.

Landkreis Diepholz/Bremen – Der Sturm und Regen hält weiter in Norddeutschland an und bestimmt das Niedersachsen-Wetter. Nachdem der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits am gestrigen Sonntag wie Warnstufe aufgrund der Windböen erhöht hat, mahnen die Experten in diversen Landkreisen zur Vorsicht. Auch am heutigen Montag, 3. Juli, kommt es zu Starkwind.

Wetterdienst warnt vor heftigen Sturm in Niedersachsen – diverse Landkreise betroffen

Das Wetter in Niedersachsen bleibt wechselhaft. Das einzig Beständige der vergangenen und kommenden Tage ist der starke Wind. Grund dafür ist das Sturmtief Nikolaus, das derzeit auf die Nordsee trifft und auch Gewitter mit sich bringt. Das bestätigt der DWD und prognostiziert für den Montag Sturmböen bis 80 km/h an der Küste und Wind bis 55 km/h im Binnenland. Dazu kommt im Tagesverlauf vereinzelnd zu Gewittern. Die Temperatur beträgt höchstens 18 Grad.

Sturm und Regen wird in Norddeutschland erwartet. Der DWD spricht eine Sturmwarnung für diverse Landkreise aus. Das Niedersachsen-Wetter bleibt unbeständig, Gewitter drohen. (Montage) © Patrick Pleul/dpa/dwd

Dazu warnt der DWD in großen Teilen Norddeutschlands am Montag, 3. Juli, von 9 bis voraussichtlich 20 Uhr vor starken Windböen. Diese Bereiche sind unter anderem betroffen:

Landkreis Diepholz

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Landkreis Verden

Landkreis Nienburg

Hansestadt Bremen

Sturmwarnung an der Nordseeküste – bis zu Beaufort 9 erwartet

Auch und insbesondere an der Küste soll es dabei zu starken Sturmböen kommen. Es werden Windgeschwindigkeiten von 61 km/h (Beaufort 7) bis Sturmböen von 88 km/h (Beaufort 9) erwartet:

Ostfriesische Küste: West bis Südwest 6 bis 7, dabei Böen von 9 Beaufort

West bis Südwest 6 bis 7, dabei Böen von 9 Beaufort Elbmündung: West bis Südwest 6 bis 7, dabei Böen von 9 Beaufort.

West bis Südwest 6 bis 7, dabei Böen von 9 Beaufort. Seegebiet Helgoland: West bis Südwest 6 bis 7, dabei Böen von 9 Beaufort.

West bis Südwest 6 bis 7, dabei Böen von 9 Beaufort. Nordfriesische Küste: West bis Südwest 6 bis 7, dabei Böen von 9 Beaufort.

West bis Südwest 6 bis 7, dabei Böen von 9 Beaufort. Elbe von Hamburg bis Cuxhaven: West bis Südwest 5 bis 6, dabei Böen von 8 Beaufort.

Keine Besserung in Sicht: Wetter in Niedersachsen bleibt nass und windig

Das Wetter in Niedersachsen soll sich auch am Dienstag nicht großartig verändern: Wolken wechseln sich mit wenigen Sonnenmomenten ab, wiederholt kommt es zu Regenschauern und Gewittern. Die Temperaturen betragen bis zu 24 Grad und weiterhin sind starke, stürmische Böen erwartet, so die Meteorologen.