Sonne satt in Niedersachsen - zum Wochenende könnte Frost kommen

In Niedersachsen und Bremen kommt am Donnerstag die Sonne raus.

Das Wetter in Niedersachsen und Bremen erinnert in diesem Januar schon an Frühling. Doch zum Wochenende könnte auch mal Frost kommen - ein Lichtblick für Wintersportler?

Wetter in Niedersachsen/Bremen: Ungewöhnlich hohe Temperaturen

Temperaturrekord in Niedersachsen wird verfehlt

Kühlere Temperaturen mit Bodenfrost am Wochenende erwartet

Hannover/Bremen - Mit Tageshöchstwerten um die 10 Grad wird der Donnerstag in Niedersachsen und Bremen für einen Januartag erneut ungewöhnlich warm und sonnig.

Zu verdanken sei dies einem Sturmtief über dem Südteil des Europäischen Nordmeers, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit. Dieses lenke ungewöhnlich milde Luft in weite Teile Deutschlands, so auch nach Niedersachsen und Bremen.

Von einem Rekord wollte eine DWD-Expertin zunächst nicht sprechen: „In Hannover hatten wir zum Beispiel am 15. Januar 1975 maximal 14 Grad - an diesem Mittwoch waren es nur 12,7 Grad.“ Für Donnerstag rechnen die Experten mit schwachem, an der See mäßigem Wind.

In der Nacht zum Freitag kühle es ab auf 6 Grad, im Wendland werden 3 Grad erwartet. Örtlich könnte es sogar leichtem Frost in Bodennähe geben. Der Freitag selbst könnte sogar nochmals wärmer werden: Bis zu 12 Grad warm könnte es werden.

Kühlere Luft zum Wochenende in Niedersachsen und Bremen

Bereits zum Wochenende wird es laut DWD-Prognose aber bereits wieder kühler: Der Samstag werde bewölkt und es gebe örtlich Schauer bei milden 7 Grad, in den Höhen des Harzes sogar nur 3 Grad. An der See wehe teils stark böiger Wind. Und in der Nacht fallen die Temperaturen - dieses Mal auf 0 bis 3 Grad, im Harz werden wieder Minustemperaturen erreicht.

Ski- und Snowboardfahrer, die im Harz die Pisten herunterfahren wollen, müssen sich weiterhin gedulden. Aufgrund von Schneemangel sind die Skigebiete nicht geöffnet. Nach dem kurzen Wintersport-Intermezzo am Wurmberg zu Beginn des Jahres sorgen die milden Temperaturen dafür, dass kein Kunstschnee produziert werden kann. Lediglich Wanderer können sich auf den zahlreichen Wanderrouten ohne Probleme bewegen, berichtet kreiszeitung.de*.

dpa/jdw

