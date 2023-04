Bewölkter Tagesstart an Karfreitag in Niedersachsen und Bremen – dann folgt die Wetter-Überraschung

Von: Lia Stoike

Teilen

Das Wetter in Niedersachsen und Bremen beginnt an Karfreitag zunächst bewölkt. Doch im Laufe des Tages gibt es eine Osterüberraschung.

Niedersachsen/Bremen - Beim Blick aus dem Fenster könnte der eine oder andere Norddeutsche in Niedersachsen und Bremen am heutigen Karfreitag, 7. April, betrübt sein, denn zunächst startet das lange Osterwochenende mit Wolken von Ems bis Weser. Das geht aus dem Bericht des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Auch vereinzelte Regenschauer könnten während des Abholens der Brötchen fürs österliche Frühstück beim hiesigen Bäcker zunächst die Stimmung drücken. Doch das Wetter an Karfreitag hält eine Überraschung bereit.

Wetter an Karfreitag hält Überraschung bereit: Es wird sonnig in Niedersachsen und Bremen

„Heute Vormittag von der Ems bis zur Weser stark bewölkt mit etwas Regen, sonst freundlich mit viel Sonnenschein“, heißt es im DWD-Bericht. Die Tageshöchstwerte liegen an Karfreitag zwischen 11 und 14 Grad. Auf den Inseln und im Harz liegen die Temperaturen bei 10 Grad. Dabei weht ein „schwacher bis mäßiger, östlicher Wind“.

Obwohl die Sonne zwischenzeitlich zwischen den Wolken hervorschaut, sollten Spaziergänger bei ihrem Ausflug in Niedersachsen und Bremen am Osterwochenende einen Schirm dabei haben. (Symobolbild) © Jens Kalaene/dpa/Symbolbild

Der Ausblick auf die kommenden Tage wirkt vergleichsweise ernüchternd: In der Nacht zum Sonnabend ziehen von der Elbe her dichte Wolken auf. Bis zur Weser regnet es leicht. Tiefstwerte der Temperaturen an der Ems und im Weserbergland liegen bei zwei Grad, im Wendland vier Grad. Es weht ein schwacher, an der See teils mäßiger Wind um Nordost.

Regnerisches Wetter hält sich am Osterwochenende: beim Osterfeuer nicht den Schirm vergessen

Das regnerische Wetter hält sich über das Wochenende. Wer sich am Osterfeuer eine Bratwurst abholen möchte oder einen Ausflug plant, sollte einen Schirm mitnehmen: Am Sonnabend, sowie Ostersonn- und -montag wechseln sich Sonne und Wolken an der Nordseeküste ab.