Wetter-Kracher nach Unwettern: September und Oktober versprechen Sommer-Wetter

Von: Lia Stoike

Schauer und Gewitter bringen in den kommenden Tagen Abkühlung nach Niedersachsen. Doch der Sommer macht lediglich eine kleine Pause, um dann erneut so richtig einzuheizen.

Niedersachsen – „Das ganz stabile Sommerwetter ist erstmal unterbrochen“, sagt Meteorologe Dominik Jung gegenüber kreiszeitung.de. Schauer und Gewitter werden in den kommenden Tagen vielerorts für eine Abkühlung nach den heißen Tagen sorgen. Der Sommer legt allerdings lediglich eine Pause ein. Schon am Wochenende wird es deutlich freundlicher.

Sommer-Wetter in Niedersachsen: September und Oktober werden warm und sonnig

Wetter-Experte Jung hat für Niedersachsen gute Nachrichten: „Ab Donnerstag gibt es 12 bis 13 Sonnenstunden.“ Dabei ist es zwar noch recht frisch, bei 21 Grad. Schon am Freitag klettern die Temperaturen allerdings schon auf bis zu 24 Grad. „Viel Sonnenschein“, lautet auch die Prognose für die kommenden Wochen.

Das Wetter in der zweiten Septemberhälfte bleibt in Niedersachsen stabil: „Meist Sonnenschein, selten mal Schauer.“ Selbst im Oktober reißt die Schön-Wetterphase nicht ab. „Freundlich und relativ warm“, beschreibt Jung den Trend, der sich aktuell abzeichnet. Erst vor wenigen Wochen sorgten Trichterwolken, die durch Unwetter entstanden waren, für Aufsehen in Niedersachsen.

Wetter-Trend verspricht deutschlandweit Sommer-Wetter – ein Überblick

Montag: 26 bis 34 Grad, viel Sonnenschein und warm bis heiß, später erste Gewitter aus Westen

26 bis 34 Grad, viel Sonnenschein und warm bis heiß, später erste Gewitter aus Westen Dienstag: 23 bis 32 Grad, im Westen Schauer und Gewitter, sonst nochmal Sonne

23 bis 32 Grad, im Westen Schauer und Gewitter, sonst nochmal Sonne Mittwoch: 16 bis 23 Grad, wechselhaft und einzelne Schauer und Gewitter

16 bis 23 Grad, wechselhaft und einzelne Schauer und Gewitter Donnerstag: 19 bis 26 Grad, wieder freundlich mit Sonnenschein

19 bis 26 Grad, wieder freundlich mit Sonnenschein Freitag: 23 bis 29 Grad, meist sommerlich mit Sonnenschein

23 bis 29 Grad, meist sommerlich mit Sonnenschein Samstag: 23 bis 29 Grad, bestes Wander-, Bade- und Ausflugswetter

23 bis 29 Grad, bestes Wander-, Bade- und Ausflugswetter Sonntag: 24 bis 32 Grad, meist freundlich und trocken

24 bis 32 Grad, meist freundlich und trocken Montag: 22 bis 28 Grad, erst freundlich, dann einzelne Schauer möglich

In einer Pressemitteilung hatte Dominik Jung zuvor bereits angekündigt: „Das sommerlich warme Wetter geht Richtung Wochenende weiter.“ Zwar nicht so stabil, wie in den vergangenen Tagen, aber trotzdem sei noch kein Sommer-Ende in Sicht.

Trotz Herbstbeginn wird es in den kommenden Wochen kein Abriss des Sommer-Wetters in Niedersachsen geben. (Symbolbild) © dpa/Julian Stratenschulte

Die neuesten Prognosen rechnen laut Jung mit einem warmen Oktober. Temperaturen könnten laut Pressemitteilung zwei Grad über dem Mittelwert liegen. Auch soll der Oktober recht trocken ausfallen, so Jung. „Das hört sich doch noch einem goldenen Oktober an“, der Wetter-Experte. „Lassen wir uns mal überraschen!“