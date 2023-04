„Vermiest uns das Frühlingswetter“: Nach kurzem Sommer-Schub wartet der Schnee-Schock

Von: Marcel Prigge

Teilen

Das Wetter in Niedersachsen und Bremen bleibt die kommenden Tage trocken und sonnig. Danach könnte jedoch noch einmal Schnee fallen, so die Prognose vom Meteorologen Dominik Jung.

Hannover/Bremen – Häufig kommt die Sonne raus, seltener gibt es Regen: Die Wetterprognose für Niedersachsen und Bremen für die kommenden Tage zeigt sich freundlich. Prognosen deuten sogar darauf hin, dass am kommenden Wochenende die 20-Grad-Marke geknackt werden könnte. Jetzt kommt der Sommer. Doch die Wärme soll nicht von Dauer sein.

Das Wetter in Niedersachsen und Bremen: Zunächst heiter und trocken

Zunächst glänzt das Wetter in Niedersachsen und Bremen aber von seiner schönen Seite. Bereits ab Montag, 17. April, bleibt es im Norden vielfach heiter und trocken. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer Wettervorhersage für den Norden. Die Höchstwerte pendeln sich zwischen 12 und 16 Grad ein.

Kommt es in der letzten Aprilwoche diesen Jahres in Niedersachsen noch einmal zu Schnee? Der Meteorologe Dominik Jung prognostiziert durchwachsenes Wetter, dank kalter Luft in 5,5 Kilometern Höhe. © Wassilis Aswestopoulos/Imago

Am Dienstag, 18. April, tauchen die ersten Wolken in Südniedersachsen auf. Dort könne örtlich auch etwas Regen fallen. In Nord-Niedersachsen gebe es hingegen eine auflockernde Bewölkung und es bleibe heiter und trocken. Höchstwerte im Harz um 10, sonst 12 bis 16 Grad.

Niedersachsen-Wetter mit Regen und Wolken: Der Donnerstag wird nass im Norden

Oft heiter und meist trocken wird das Wetter in Niedersachsen am Mittwoch, 19. April. Die Temperaturen bleiben mild, mit Höchstwerten um die 15 Grad.

Auf viele Wolken und Regen müssen sich die Menschen im Norden jedoch am Donnerstag, 20. April einstellen. Zeitweise wird es Regen geben, der im Tagesverlauf von der Elbe abzieht. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 10 und 14 Grad bei einem mäßigen bis frischen Nordostwind.

Die Trendvorhersage des DWD zeigt jedoch: Die Tage darauf könnten durchaus wärmer werden. Am Samstag, 22. April, und insbesondere am Sonntag, 23. April, werden die Temperaturen wahrscheinlich an der 20-Grad-Marke kratzen.

Schnee-Schock im April: „Der Frühling kommt in diesem Jahr einfach nicht in Fahrt“

Einen etwas getrübteren Blick auf das kommende Wetter hat Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. „So wird das nichts mit Frühling, zumindest nicht dauerhaft“, schreibt der Meteorologe in einer Mitteilung. Es werde nur vorübergehend wärmer, danach drohe in Deutschland direkt wieder der große Temperatursturz.

„Nachts ist Frost weiterhin ein Thema und selbst nasse Schneeflocken fallen in der letzten Aprilwoche wieder bis in tiefe Lagen, es drohen glatte Straßen. Der Frühling kommt in diesem Jahr einfach nicht in Fahrt“, beschreibt Jung den Wetterüberblick in Deutschland.

Wetterprognose für Deutschland: Das Wetter der Woche

Montag, 17. April 2023: 9 bis 15 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, einzelne Schauer

9 bis 15 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, einzelne Schauer Dienstag, 18. April 2023: 11 bis 16 Grad, durchwachsen, kaum Sonnenschein, Schauer

11 bis 16 Grad, durchwachsen, kaum Sonnenschein, Schauer Mittwoch, 19. April 2023: 6 bis 13 Grad, Mix aus vielen Wolken, etwas Sonne und Schauer, im Osten später in den Hochlagen auch mit Schnee vermischt

6 bis 13 Grad, Mix aus vielen Wolken, etwas Sonne und Schauer, im Osten später in den Hochlagen auch mit Schnee vermischt Donnerstag, 20. April 2023: 9 bis 15 Grad, viele Wolken, immer wieder Regenschauer

9 bis 15 Grad, viele Wolken, immer wieder Regenschauer Freitag, 21. April 2023: 13 bis 19 Grad, wechselhaft und einzelne Regenschauer

13 bis 19 Grad, wechselhaft und einzelne Regenschauer Samstag, 22. April 2023: 13 bis 25 Grad, freundlich, später aus Westen neue Schauer und Gewitter

13 bis 25 Grad, freundlich, später aus Westen neue Schauer und Gewitter Sonntag, 23. April 2023: 10 bis 16 Grad, Abkühlung bei Schauerwetter, kurze Gewitter

10 bis 16 Grad, Abkühlung bei Schauerwetter, kurze Gewitter Montag, 24. April 2023: 6 bis 11 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, einzelne Schauer

6 bis 11 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, einzelne Schauer Dienstag, 25. April 2023: 5 bis 11 Grad, viele Wolken und immer wieder Schauer, in den Hochlagen Schnee oder Schneeregen

Kaltluft in 5,5 Kilometern Höhe „vermiest uns das Frühlingswetter“, so Jung. Es gebe zwar ein Hoch über Deutschland, die kühle Luft befinde sich jedoch darunter. „Daher bleibt diese Wetterwoche sehr durchwachsen. Am Mittwoch kann es sogar nasse Schneeflocken bis in tiefe Lagen geben.“

Im Mai könnte es jedoch schöner werden. „Der soll deutlich wärmer werden als üblich, aber auch recht nass. Das deutet auf eine schwülwarme Wetterlage hin, mit zahlreichen Schauern und Gewittern“, so Jung abschließend.