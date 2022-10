Wetter in Niedersachsen: Am Sonntag ist vielerorts noch einmal Sommer

Von: Alexander Eser-Ruperti

Teilen

Während sich mit großen Schritten der kalten Jahreszeit genähert wird, gibt es am Sonntag an vielen Orten nochmal Temperaturen jenseits der 20 Grad.

Hannover – Ein Blick in die Baumkronen zeigt auch in Niedersachsen, dass wir den Sommer hinter uns gelassen haben. Beim Gang vor die Tür wird es in verschiedenen Landesteilen heute trotzdem noch einmal warm: Der Sonntag, 30. Oktober 2022, wird am Tag vor Halloween ein goldener Oktober-Tag wie er im Buche steht. An einigen Orten wird die 20-Grad-Marke geknackt. Auch in der Landeshauptstadt Hannover darf man mit sommerlichen Temperaturen rechnen.

Wetter heute: In Niedersachsen wird es noch einmal warm – auch Hannover knackt wohl 20-Grad-Marke

Die Berichte zum Wetter heute in Niedersachsen dürften Leserinnen und Leser von kreiszeitung.de vor die Haustür treiben: Der Sonntag wartet in Niedersachsen mit ungewöhnlich hohen Temperaturen auf. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, soll es in Braunschweig, Wolfsburg oder Hannover bis zu 23 Grad warm werden. Etwas kühler, aber dennoch sonnig wird es laut Wetterdienst auf den Ostfriesischen Inseln: Hier wird mit bis zu 19 Grad gerechnet.

Die Sonne scheint am Himmel. In Niedersachsen wird es am Sonntag vielerorts noch einmal richtig warm. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Bereits am Freitag und Samstag hatte es in Teilen Niedersachsens sommerliche Temperaturen gegeben, etwa am Nordrand des Harzes. Am Freitag wurden in Teilen Helmstedts 25,2 Grad, in Bad Harzburg 24,6 Grad registriert. Auch am Samstag wurden die 20 Grad geknackt – in Südniedersachsen. In Bremen fallen ebenfalls Rekorde: Noch nie waren hier im letzten Oktoberdrittel höhere Temperaturen registriert worden. Am Freitag wurden am Bremer Flughafen 22,6 Grad gemessen, das sind 0,3 Grad mehr als beim bisherigen Höchstwert von 2006 – nicht nur die Sonnenfinsternis ist also eine Besonderheit dieses Oktobers.

Wetter morgen und die nächsten Tage: Strom warmer Luft reißt erst im Laufe der Woche ab

Grund für die hohen Temperaturen ist laut NDR warme Luft, die aus Richtung der Iberischen Halbinsel nach Deutschland zieht. Erfreulich für alle, die sich an warmen Oktobertagen erfreuen: Der Strom warmer Luft soll erst im Laufe der kommenden Woche abebben. Mit Blick auf das Wetter morgen und die nächsten Tage bedeutet das, es bleibt noch ein wenig warm. Mit dem Ende des Stroms wird es dann auch in Niedersachsen wieder kälter. Es könnte ein Rekord eingestellt werden: Laut Expertinnen und Experten wird es möglicherweise der wärmste Oktober seit das Wetter in Deutschland aufgezeichnet wird.