Wetter am Sonntag in Niedersachsen: Auf dichten Nebel folgen sommerliche Temperaturen – Bis zu 30 Grad

Von: Lia Stoike

Teilen

Obwohl Niedersachsen heute mit dichtem Nebel in den Tag startet, folgen im Laufe des Tages Temperaturen bis zu 30 Grad. Die Wetter-Prognose für Sonntag.

Niedersachsen – Dichter Nebel hängt am heutigen Morgen über Niedersachsen. Teilweise ist die Sicht bis unter 150 Meter eingeschränkt. Doch das Grau in grau hält sich nicht den ganzen Tag. Im Gegenteil zeigt sich das Wetter am heutigen Sonntag von seiner besten Seite. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD).



Am gestrigen Sonntag warnte der DWD noch vor schweren Gewittern in Norddeutschland.

In Niedersachsen: Wetter zeigt sich am heutigen Sonntag von der besten Seite

Heute Vormittag und im Tagesverlauf ziehen zwar hier und da ein paar Wolken über Niedersachsen. Im Großen und Ganzen scheint allerdings die Sonne und es bleibt trocken. Dabei klettert das Thermometer in Ostfriesland auf 25 Grad Celsius. Sommerlich warm wird es aber vor allem in Hannover, Göttingen und um zu. Bis zu 30 Grad Celsius können erreicht werden. Dabei weht nur ein schwacher, westlicher Wind.

Während am Morgen noch dichte Nebelschwaden über Niedersachsen liegen, zeigt sich der restliche Sonntag freundlich mit sommerlichen Temperaturen von bis zu 30 Grad. (Symbolbild) © dpa/Matthias Bein/Julian Stratenschulte

In der Nacht zu Montag bleibt es weiterhin klar. Vereinzelt ziehen Wolken über Niedersachsen. Es kühlt auf bis zu 11 Grad Celsius ab, bei schwachem Wind. Es kann erneut Nebel entstehen.