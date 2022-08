Wespenplage droht: Das können Sie gegen die Plagegeister tun

Von: Fabian Raddatz

In einem trockenen und warmen Jahr wie 2022 können sich Wespenvölker früher und besser entwickeln. © IMAGO / Panthemedia

Ob beim Kuchen essen auf dem Balkon oder beim Spaziergang durch den Park - Wespen schwirren in diesem Jahr an vielen Orten herum. So schützen Sie sich.

Laatzen – In diesem Sommer sind nach Einschätzung des Naturschutzbundes (Nabu) Niedersachsen besonders viele Wespen unterwegs. Das liege auch an den klimatischen Umständen, denn die Insekten fühlten sich unter warmen und trockenen Voraussetzungen besonders wohl, hieß es vom Nabu. Im Ernstfall müsse ein Schädlingsbekämpfer angesprochen werden. Doch auch die Experten können nicht alle Wespen einfach beseitigen.

Von etwa 463 Wespenarten dürften nur zwei bekämpft werden, die deutsche und die sächsische Wespe, sagte Schädlingsbekämpfer Günter Schaper der dpa. Er könne sich in diesem Jahr vor Aufträgen kaum retten.

Tipps und Tricks: So schützen Sie sich vor Wespen

„Wir haben ein deutlich erhöhtes Aufkommen“, sagte auch Marcus Römer, Geschäftsführer vom Schädlingsbekämpfer Römer Biotec Wilhelmshaven und Osnabrück. Im Ernstfall sei es immer ratsam, einen regionalen, gut ausgebildeten Schädlingsbekämpfer zu kontaktieren. Auch der Nabu unterstützt das. Die Fachleute könnten am besten einschätzen, ob die Bekämpfung der Wespen nötig und eine Umsiedlung der Nester möglich sei, sagte ein Sprecher.

Ein Zusammenleben mit den Tieren ist bei Beachtung einiger Verhaltensregeln meistens ohne Probleme möglich, sagt der Nabu. Um sich gegen Stiche zu schützen, empfehlen sie Naturschützer folgende Tipps und Tricks:

Wespen und Hornissen nicht anpusten oder nach ihnen schlagen, denn das erhöht die Angriffsbereitschaft.

Vermeiden Sie hektische, panische Bewegungen, nicht nach den Tieren schlagen, sondern sie sanft wegschieben.

Süße Nahrungsmittel und Getränke im Freien abdecken. Aus Dosen mit einem Strohhalm trinken.

Kindern die Reste von Süßigkeiten aus dem Mundbereich abwischen.

Abfallbehälter insbesondere in Parks, auf Spielflächen und Schulhöfen geschlossen halten.

Atmen Sie das Nest von Wespen oder Hornissen nicht an, rütteln Sie nicht daran. Verstellen Sie den Tieren nicht die Flugbahn. Das C02 in der Atemluft stellt ein Alarmsignal für die Tiere dar.

Fallobst im Garten aufsammeln und nicht barfuß über einen Bereich mit Fallobst gehen. Vermeiden Sie generell, barfuß über Rasenflächen zu laufen.

Bei bestimmten Wetterlagen (Gewitter) oder zum Ende der Flugzeit steigt die Aggressivität bei vielen Wespen.

Bringen Sie Fliegengaze an Fenstern und Türen an, um ein Eindringen der Tiere ins Haus zu vermeiden.

Dunkle, wallende Kleidung oder lange Haare können auf Wespen beunruhigend wirken.

Wespen mögen weder Parfüm noch Insektenspray.

Balkone und Erker rechtzeitig auf Hohlräume untersuchen und diese noch vor dem Frühjahr verschließen oder verfüllen.

Bereits vorhandene Nester nicht einfach ein- oder verschließen. Die Tiere können vor dem verschlossenen Eingang sehr aggressiv werden.

Wespen sind dabei nicht nur die einzigen Plagegeister, die einem den Sommer vermiesen können. Auch Saugwürmer in deutschen Badeseen, die sich in vier Minuten in die Haut bohren können, sorgten für Schlagzeilen.