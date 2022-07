Wespen im Garten: Mit genialem Papierknäuel-Tick die lästigen Tiere vertreiben

Von: Bjarne Kommnick

Wespen im Garten können im Sommer schnell zur Belastung werden. Doch ein Trick mit einer Papiertüte reicht aus, um die Plagegeister vertreiben.

Hannover – Wespen sind schützenswerte Tiere. Doch besonders beim Essen können sie zu einer echten Belastung werden. Insbesondere für Menschen mit Allergien droht ständige Lebensgefahr, aber auch für Menschen, die keine Allergiker sind, drohen ernsthafte Risiken wie zum Beispiel durch Verschlucken, weil man das Tier möglicherweise nicht rechtzeitig auf dem Essen entdeckt hat. Deshalb kann es hilfreich sein, Tipps wie den Papierknäuel-Trick zu kennen, die Wespen im Garten oder auf dem Baĺkon von Tischen und Essen vertreiben, um entspannt die Zeit zu verbringen.

Unterfamilie Echte Wespen Familie Faltenwespen (Vespidae) Unterordnung Taillenwespen Ordnung Hautflügler

Ein Trick stich dabei als besonders tierfreundlich hervor. Denn das Töten von Wespen oder vor allem Bienen kann durchaus eine Strafe nach sich ziehen. Dafür werde nichts weiter benötigt als eine Papiertüte, wie der Business Insider berichtet. Demnach müsste die Papiertüte lediglich zusammengeknäuelt und irgendwo im Garten platziert werden. Der Papierknäuel-Trick würde dafür sorgen, dass sich die Wespen im Garten oder auf dem Balkon im Sommer verziehen. Was steckt dahinter?

Beim Essen können Wespen eine Last sein, doch mit einem leichten Trick lassen sie sich vertreiben. © dpa/Roland Weihrauch

Eine zusammengeknäuelte Papiertüte würde in der Struktur stark von einem Wespennest ähneln. Das sorge dafür, dass sich andere Wespen denken würden, dass sich an der Stelle bereits ein anderer Schwarm niedergelassen hat. Da die Tiere in der Regel nicht in Konkurrenz miteinander stehen würden, sollen die Wespen sich dann einen anderen Ort zum Verbleiben suchen.

Wespen im Garten mit Papierknäuel-Trick vertreiben: Was macht die Plagehgeister aggressiv?

Falls jedoch bereits vorher ein Nest in der Nähe sei, würde der Papierknäuel-Trick seine Wirkung verlieren. In diesem Fall könnte alternativ ein Köder im Garten platziert werden, der die Tiere gezielt in einen Bereich lockt, der weniger genutzt wird. Dafür empfehlen sich insbesondere Gerüche von süßen Speisen oder überreifem Obst. Der Geruch ästhetischen Ölen würde die Tiere zwar nicht anlocken, dafür aber in einem recht großen Umkreis vertreiben. Zuletzt hatte ein 25-Jähriger einen schweren Unfall, weil eine Wespe im Auto war.

Wer jedoch trotzdem mit den Wespen Seite an Seite leben will, für den ist es hilfreich zu verstehen, was die Tiere aggressiv macht. Wer nicht gestochen werden will, sollte schnelle Bewegungen und das Anpusten von Wespen strengstens unterlassen. Das liege daran, dass Kohlendioxid im menschlichen Atem bei den Tieren als Alarmsignal gelte.