Wer wird Ministerpräsident? Bei Niedersachsen-Wahl 2022 wollen Weil und Althusmann gewinnen

Niedersachsen wählt: Bei der Niedersachsen-Wahl 2022 entscheidet sich auch die Frage, wer Ministerpräsident wird. Zwei Kandidaten haben große Chancen.

Hannover – Niedersachsen steht vor der Niedersachsen-Wahl 2022: Am 9. Oktober sind Millionen Menschen aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen und so schlussendlich zu entscheiden, wer künftig Ministerpräsidentin Niedersachsen wird. Während Amtsinhaber Stephan Weil (SPD) auf die Wiederwahl setzt, gibt es mehrere Herausforderer, die ihm den Posten des Landeschefs in Niedersachsen streitig machen wollen. Ganz vorne mit dabei: CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann, der nach Jahren der Großen Koalition auf ein CDU-geführtes Bundesland hofft.

Wer wird Ministerpräsident in Niedersachsen: Landtagswahl 2022 könnte Wechsel bringen

Niedersachsen wählt: Spätestens alle vier Jahre werden alle wahlberechtigten Bürger an die Wahlurnen gebeten, um darüber zu entscheiden, in welche Richtung sich ihr Bundesland künftig entwickeln soll. Nie war eine Landtagswahl für das Land entscheidender, als die Niedersachsen-Wahl 2022: Deutschland steckt in einer schweren Energiekrise und die Politik bemüht sich an allen Fronten, die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs für Verbraucher möglichst kleinzuhalten. Wann die Landtagswahl in Niedersachsen 2022 ist, steht seit Monaten fest: Am 9. Oktober wird gewählt.

In den Umfragen vor der Niedersachsen-Wahl 2022 lag zuletzt die SPD weiter vorn. Doch die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten bei der Niedersachsen-Wahl 2022, Bernd Althusmann, liegt nur wenige Prozentpunkte dahinter. Dem amtierenden Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Stephan Weil, wirft der Herausforderer immer wieder vor, amtsmüde zu sein. Davon will der SPD-Politiker allerdings nichts wissen und gibt sich im Vorfeld der Landtagswahl in Niedersachsen kämpferisch.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU, l) und Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bei einer Wahlkampfveranstaltung zur Niedersachsen-Wahl 2022. Beide Politiker wollen neuer Ministerpräsident werden. © Ole Spata/dpa

Niedersachsen Ministerpräsident 2022: Niedersachsen-Wahl 2022 findet am 9. Oktober statt

Doch nicht nur die SPD und die CDU schicken Spitzenkandidaten ins Rennen bei der Niedersachsen-Wahl 2022. Die Grünen setzen auf ein starkes Duo: Neben Julia Willie Hamburg vertritt auch Christian Meyer die Partei Bündnis 90/Die Grünen. Welche Chancen sie bei der Frage haben, wer bei der Landtagswahl 2022 in Niedersachsen Ministerpräsident wird, bleibt allerdings abzuwarten – zuletzt stürzten die Umfragewerte der Grünen bei der Niedersachsen-Wahl 2022 ab. Derzeit wird davon ausgegangen, dass Weil und Althusmann das Rennen unter sich ausmachen werden.

Für die FDP startet Stefan Birkner in die Niedersachsen-Wahl 2022. Seine Themenschwerpunkte: Digitalisierung, Bildung und Wirtschaft. Außerdem schwebt der FDP ein „Modernisierungsfond“ vor, in dem jährlich 100 Millionen Euro Landesgelder für Projekte angelegt werden. Stephan Marzischewski-Drewes ist der Spitzenkandidat der AfD bei der Landtagswahl in Niedersachsen. Er ist dafür, Atomkraft- und Kohlekraftwerke weiterzunutzen, und die Energiesteuer zu senken. Zudem will er die Straßenausbau-Beiträge in Niedersachsen abschaffen.

Wer nach der Niedersachsen-Wahl 2022 regiert: Weil und Althusmann wollen Ministerpräsident werden

Wer nach der Niedersachsen-Wahl 2022 regiert, ist noch unklar – und liegt am Ende auch daran, ob die Stimmzettel bei der Landtagswahl 2022 richtig ausgefüllt werden. Neben den genannten Kandidaten schickt auf die Linke mit Jessica Kaußen eine eigene Spitzenkandidatin ins Rennen. Ihr Ziel: Verbesserung des Schulsystems. Ob die Linke bei der Frage, wer Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin in Niedersachsen wird, eine Chance haben, gilt als unwahrscheinlich. Allerdings können Wahlprognosen auch vor der Niedersachsen-Wahl 2022 eine trügerische Sicherheit für den Führenden geben. Auf die Frage „Wen soll ich bei der Niedersachsen-Wahl 2022 wählen“ muss hingegen jeder Wähler eine eigene Antwort finden.

Feststeht, dass alle Kandidaten laut eigener Aussagen das Bundesland Niedersachsen bei der anstehenden Landtagswahl am 9. Oktober 2022 voranbringen wollen. Inwieweit die Politiker dies erreichen wollen, unterscheidet sich teilweise deutlich und lässt sich anhand der Wahlprogramme der Parteien zur Niedersachsen-Wahl 2022 vergleichen. Wenn am Wahlsonntag die ersten Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl 2022 kommen, können zumindest erste Anzeichen geklärt werden, wer am Ende Ministerpräsident in Niedersachsen werden könnte.

Stephan Weil will Niedersachsen-Wahl 2022 gewinnen: Ministerpräsident hofft auf nächste Amtszeit

Amtsinhaber Stephan Weil (SPD) will bei der Niedersachsen-Wahl 2022 seine Wiederwahl perfekt machen. Wer Ministerpräsident in Niedersachsen wird, ist für den SPD-Politiker mit Sicherheit klar: er selbst. Immer wieder betont der Sozialdemokrat, dass er trotz Gaskrise viele Pläne für das nördliche Bundesland hat und alles andere als amtsmüde sei. Angesichts der politischen Herausforderungen, die die Landtagswahl 2022 in Niedersachsen begleiten, hat Stephan Weil ein klares Ziel, wenn er wieder Ministerpräsident wird: Den Menschen helfen.

Stephan Weil startet allerdings auch mit einem negativen Punkt in die Niedersachsen-Wahl 2022, die es ihm erschweren könnte, wieder Ministerpräsident zu werden: Die Ampel-Regierung wirft seit Monaten ein schlechtes Licht auf die SPD und sorgte für schlechte Werte bei den Umfragen. In Niedersachsen ist davon derzeit bisher wenig zu spüren. Weil und die SPD liegen weiter auf dem ersten Platz und verzeichnen in den Prognosen regelmäßig über 30 Prozent. Bei der Niedersachsen-Wahl 2022 haben Wähler auch die Möglichkeit, eine Briefwahl zu beantragen. Wer unsicher ist, welche Partei gewählt werden soll, kann zur Niedersachsen-Wahl 2022 auch den Wahl-O-Mat nutzen.

Niedersachsen-Wahl 2022: Ehemalige Ministerpräsidenten in Niedersachsen im Überblick

Hinrich Wilhelm Kopf, SPD (1946-1955)

Heinrich Hellwege, DP (1955-1959)

Hinrich Wilhelm Kopf, SPD (1959-1961)

Georg Diederichs, SPD (1961-1970)

Alfred Kubel, SPD (1970-1976)

Ernst Albrecht, CDU (1976-1990)

Gerhard Schröder, SPD (1990-1998)

Gerhard Glogowski, SPD (1998-1999)

Sigmar Gabriel, SPD (1999-2003)

Christian Wulff, CDU (2003-2010)

David McAllister, CDU (2010-2013)

Stephan Weil, SPD (2013 bis heute)

Bernd Althusmann will bei Niedersachsen-Wahl 2022 Ministerpräsident werden

Während Stephan Weil (SPD) auch nach der Niedersachsen-Wahl 2022 weiter im Amt bleiben will, hat Herausforderer Bernd Althusmann (CDU) für die Frage „Wer wird Ministerpräsident 2022 in Niedersachsen?“ ganz andere Pläne. Nach der Zeit als stellvertretender Ministerpräsident will der Christdemokrat nun den Schritt in die erste Reihe wagen und selbst Niedersachsen regieren. Profitieren könnte er von der aktuellen Umfragenwelle, die der CDU in die Hände spielt.

Ähnlich wie seine Parteifreunde sieht Althusmann angesichts der Gaskrise in Deutschland zahlreiche Herausforderungen und spricht sich ebenfalls für einen Weiterbetrieb von Atomkraftwerken aus, um die Energiesicherheit der Bundesrepublik gewährleisten zu können. Eine alleinige Mehrheit wird die CDU bei der Landtagswahl in Niedersachsen nicht erreichen – auch die SPD ist davon weit entfernt. Vielmehr wird es darauf ankommen, regierungsfähige Mehrheiten zu bilden.

Landesregierung in Niedersachsen: Am 9. Oktober könnte bei Niedersachsen-Wahl 2022 neuer Ministerpräsident gewählt werden

Bernd Althusmann oder Stephan Weil – Bei der Niedersachsen-Wahl 2022 könnte es spannend werden, wer schlussendlich Ministerpräsident 2022 in Niedersachsen wird. Wenige Tage vor der Landtagswahl am 9. Oktober sind derweil die Herausforderungen im nördlichen Bundesland nicht geringer geworden. Abzuwarten bleibt, ob es den beiden Kandidaten, und auch den anderen Spitzenkandidaten, gelingt eine große Wählerschaft hinter sich zu vereinen. Auf kreiszeitung.de finden Sie am Wahlabend eine interaktive Ergebnis-Karte zur Wahl.