Chemiewaffenreste im Teich - In Niedersachsen liegt das giftigste Loch der Welt

Von: Marcel Prigge

Teilen

Chemiewaffenreste und Bomben sind im Dethlinger Teich in Niedersachsen entsorgt worden. Bald soll die Räumung des giftigen Lochs beginnen.

Munster – Manche nennen es das „giftigste Loch der Welt“: Im Dethlinger Teich bei Munster in Niedersachsen wurde in der Vergangenheit so ziemlich alles entsorgt, was es an gefährlichen Granaten und Bomben im Weltkrieg gegeben hat. Chemiewaffenreste und Kampfstoffe sind in der Heide entsorgt worden. Jetzt soll in einer Räumungsaktion der mittlerweile zugeschüttete Teich geräumt werden.

Das giftigste Loch der Welt befindet sich in Niedersachsen: Chemiewaffenreste und Bomben entsorgt

In den vergangenen 80 Jahren wurden so ziemlich alle Arten von Bomben in den Teich gekippt, die es so gibt. Im Zweiten Weltkrieg war direkt neben dem Teich die Luftwaffenhauptmunitionsanstalt der Nationalsozialisten. Hier wurden unter anderem Giftbomben entwickelt und abgefüllt.

Der Dethlinger Teich ist mittlerweile zwar zugeschüttet worden, die Gefahr jedoch bleibt. Chemiewaffenreste aus dem Zweiten Weltkrieg schlummern in der Erde. © Philipp Schulze/dpa

Nicht brauchbare Reste landeten im Teich, mitsamt einer unbekannten Menge an Granaten und Bomben. Nach 1945 übernahmen die Briten das Areal. Alles, was an Kampfstoffen nicht transportfähig war, wurde unter anderem auch in dem Gewässer entsorgt. Im Anschluss wurde der Teich von der niedersächsischen Polizei und dem Kampfmittelräumdienst als Endlager genutzt.

Die Räumung des Dethlinger Teiches soll im August beginnen. Dafür ist eigens eine etwa fünf Millionen Euro teure Halle gebaut worden. © Philipp Schulze/dpa

Was genau in welcher Menge in dem mittlerweile zugeschütteten Teich liegt, ist unbekannt. Probebohrungen förderten jedoch bereits mehr als 2500 Granaten zutage. Geschätzt soll es weitere 30.000 Geschosse geben, die im Erdboden schlummern. Hinzu kommen Kampfgase und Fliegerbomben. Messungen ergaben, dass Giftstoffe in das Grundwasser sickern.

Millionenprojekt: Räumung des Dethlinger Teiches beginnt im August

Auch aus diesem Grund soll nun am 14. August 2023 mit der Räumung der Kampfstoffe begonnen werden. Dazu ist bereits eine fünf Millionen Euro teure Halle gefertigt worden. Etwa fünf Jahre soll die Beseitigung dauern, berichtet die Süddeutsche. Eine erste Schätzung der Kosten ergebe eine Summe von etwa 44 Millionen Euro, erklärte ein Heidekreis-Sprecher gegenüber der Zeitung jedoch, dass von Kosten in Höhe von mehr als 85 Millionen Euro ausgegangen werden. 1,1 Millionen trage der Kreis. Den restlichen Millionenbetrag übernehme das Land und der Bund.